Non, Samsung n'a pas rencontré l'échec avec son Galaxy Z Trifold. Si sa commercialisation n'a pas duré très longtemps, les équipes du fabricant de smartphones travaillent bien à une amélioration de la technologie, selon des informations obtenues par une source en Corée du Sud, et dont GSMArena se fait l'écho.

Samsung serait ainsi déjà en train de travailler sur un successeur, que l'on appellera pour le moment Galaxy Z Trifold 2 (vivement la troisième version !). La même source indique que l'on pourrait bien être sur un appareil rapidement viable, puisque cette seconde édition pourrait être lancée dès la mi-2027 !