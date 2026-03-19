Samsung veut continuer l'expérience des smartphones pliables à trois écrans. Avec un nouveau modèle qui pourrait encore un peu plus plaire au public.
Le géant sud-coréen est toujours un pionner des appareils pliables. Après avoir été le premier grand nom à mettre en branle le secteur des smartphones pliables à deux écrans, cette année, Samsung a sorti un premier téléphone à trois écrans Galaxy Z Trifold, qui a connu un succès immédiat. Ce dernier a pourtant eu l'air d'être un simple galop d'essai, puisque produit en petites quantités, et mis à l'arrêt au bout de trois mois. La suite pourrait être plus ambitieuse !
Samsung prépare un successeur au Galaxy Z Trifold
Non, Samsung n'a pas rencontré l'échec avec son Galaxy Z Trifold. Si sa commercialisation n'a pas duré très longtemps, les équipes du fabricant de smartphones travaillent bien à une amélioration de la technologie, selon des informations obtenues par une source en Corée du Sud, et dont GSMArena se fait l'écho.
Samsung serait ainsi déjà en train de travailler sur un successeur, que l'on appellera pour le moment Galaxy Z Trifold 2 (vivement la troisième version !). La même source indique que l'on pourrait bien être sur un appareil rapidement viable, puisque cette seconde édition pourrait être lancée dès la mi-2027 !
Un appareil plus fin et plus léger ?
Et qui dit successeur, dit appareil qui devrait être de meilleure qualité. À ce niveau-là, la source évoque un travail sur le design du smartphone, qui devrait être à la fois plus fin, mais aussi plus léger. Mais il ne faudra pas non plus être trop exigeant, et trop attendre de cette ambition
En effet, ce Galaxy Z Trifold 2 devrait continuer à être plus épais que le Galaxy Z Fold 7. Pour rappel, ce dernier affiche une épaisseur de 8,9 mm quand il est fermé, alors que le tout premier Galaxy Z Trifold fait lui 12,9 mm d'épaisseur une fois replié. On attend de voir où le Trifold 2 se situera par rapport à ces deux chiffres. À noter enfin que Samsung travaillerait aussi sur son tout premier smartphone à écran coulissant, qui pourrait arriver sur le marché à la fin 2027 ou en début 2028.