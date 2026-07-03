Samsung va officialiser ses nouveaux appareils pliables dans quelques semaines. Mais il ne faudra pas attendre l'événement qui se tiendra à Londres pour savoir combien il faudra débourser pour s'offrir une de ces nouveautés.

En effet, une fuite, dont WinFuture se fait l'écho, nous donne tous les prix qui seront pratiqués en Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Samsung appliquera des hausses conséquentes, qui vont aller de 100 à près de 300 euros.