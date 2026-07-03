C'est une fuite très intéressante qui vient d'avoir lieu aujourd'hui. Tous les prix européens des prochains appareils pliables Samsung, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, viennent en effet d'être dévoilés.
Le 22 juillet prochain, on pourra assister à la nouvelle conférence Unpacked de Samsung, durant laquelle le géant sud-coréen va présenter ses trois nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le très attendu Galaxy Z Fold 8. Et plus on se rapproche, plus les fuites nous en apprennent sur ces appareils, comme aujourd'hui.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Samsung revoit nettement à la hausse les prix des nouveaux Galaxy Z Fold 8 et Flip 8
Samsung va officialiser ses nouveaux appareils pliables dans quelques semaines. Mais il ne faudra pas attendre l'événement qui se tiendra à Londres pour savoir combien il faudra débourser pour s'offrir une de ces nouveautés.
En effet, une fuite, dont WinFuture se fait l'écho, nous donne tous les prix qui seront pratiqués en Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Samsung appliquera des hausses conséquentes, qui vont aller de 100 à près de 300 euros.
Un des smartphones pliables de Samsung n'est plus très loin des 3 000 euros
Et pour connaître les prix dans le détail, il suffit de jeter un oeil ci-dessous :
- Galaxy Z Flip 8 (256 Go) : 1 299 €, soit une hausse de 100 euros ;
- Galaxy Z Flip 8 (512 Go) : 1 499 €, soit une hausse de 180 euros ;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (256 Go) : 2 199 €, soit une hausse de 100 euros ;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (512 Go) : 2 399 €, soit une hausse de 180 euros ;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 To) : 2 799 €, soit une hausse de 280 euros.
Enfin, pour ce qui du très attendu Galaxy Z Fold 8, le tout premier smartphone qui va adopter le format « passeport », là aussi Samsung va faire payer cher ses clients :
- Galaxy Z Fold 8 (256 Go) : 1 999 € ;
- Galaxy Z Fold 8 (512 Go) : 2 199 € ;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 To) : 2 599 €.