On voit ainsi que le Galaxy Z Fold 8 sera bien plus petit, mais aussi plus large que le Galaxy S26 Ultra. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le format de ce smartphone une fois déplié. L'écran qui sera alors proposé sera extrêmement long, et donne même l'impression d'être une tablette de poche, mise à l'horizontale. Le succès sera-t-il au rendez-vous pour cette nouveauté ?