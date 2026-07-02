Le prochain smartphone pliable de Samsung se dévoile encore un peu plus aujourd'hui. Des photos d'un prototype viennent en effet de fuiter sur la toile.
Samsung n'est maintenant plus très loin de lancer ses tous premiers smartphones pliables. Et la star là-dedans devrait être le tout premier smartphone baptisé Galaxy Z Fold 8, mais qui adoptera un design inédit, au format « passeport ». Un appareil qui ne s'est jamais autant dévoilé qu'aujourd'hui, avec des photos qui nous montrent le téléphone dans tous ses détails.
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 apparaît dans sa robe noire
Il y a un mois, on apercevait le prochain Samsung Galaxy Z Fold 8 dans la nature. Mais à l'époque, les images étaient particulièrement floues, puisque les photos avaient été prises de loin. Aujourd'hui, on est clairement sur un autre niveau, avec ces clichés d'un prototype de couleur noire.
On peut ainsi confirmer le design, qui sera assez similaire à ce qu'affichera le futur iPhone Ultra, ou à ce qui se fait déjà du côté du Huawei Pura X Max. On peut aussi noter que les boutons de volume du son ainsi que d'allumage sont installés sur la tranche droite de l'appareil.
Un appareil extrêmement long une fois déplié
Et en ce début de mois de juillet, signe que les choses s'accélèrent, avec une conférence Unpacked plus très loin, une autre fuite est tombée quasiment au même moment. Celle-ci nous vient d'un des leakers les plus estimés du milieu, Ice Universe, qui nous offre un comparatif des formats des appareils Samsung.
On voit ainsi que le Galaxy Z Fold 8 sera bien plus petit, mais aussi plus large que le Galaxy S26 Ultra. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le format de ce smartphone une fois déplié. L'écran qui sera alors proposé sera extrêmement long, et donne même l'impression d'être une tablette de poche, mise à l'horizontale. Le succès sera-t-il au rendez-vous pour cette nouveauté ?