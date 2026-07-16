Les futurs smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 8 et 8 Ultra, se dévoilent encore un peu plus. Cette fois, ce sont les fiches techniques qui nous apparaissent.
Dans même pas une semaine, le 22 juillet prochain, Samsung va présenter l'ensemble de ses nouveaux smartphones pliables. Des appareils dont il n'aura pas fallu attendre la présentation officielle pour savoir à quoi ils ressemblent, grâce à la fuite de photos ces derniers jours. Et après l'apparence, ce sont les caractéristiques techniques qui nous sont connues.
Un Samsung Galaxy Z Fold 8 solide pour sa première
Plus que quelques jours avant la conférence Unpacked, à l'occasion de laquelle on pourra pour la première fois voir arriver un smartphone pliable au format « passeport » de chez Samsung, le Galaxy Z Fold 8. Et on sait aujourd'hui quelle sera sa fiche technique :
- Écran intérieur de 7,6 pouces et écran extérieur de 5,5 pouces ;
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;
- Double capteur arrière 50 Mpx ;
- Capteur avant 10 Mpx ;
- SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;
- Versions 12+256 Go, 12+512 Go et 16 Go+1 To ;
- Batterie de 4 800 mAh.
Le smartphone affiche un poids de 201 grammes, une épaisseur de 4,5 mm une fois déplié, et devrait être lancé au prix de 1 999 €.
Un puissant Galaxy Z Fold 8 Ultra au programme
Du côté du Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui est, pour rappel, le véritable successeur du Galaxy Z Fold 7, on aura un appareil qui bénéficie de ce qu'il y a de mieux dans le domaine. Sa fiche technique est ainsi la suivante :
- Écran intérieur de 8 pouces et écran extérieur de 6,5 pouces ;
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;
- Triple capteur arrière 200+50+10 Mpx ;
- Capteurs avant 10 Mpx ;
- SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;
- Versions 12+256 Go, 12+512 Go et 16 Go+1 To ;
- Batterie de 5 000 mAh.
On devrait par ailleurs ici découvrir un smartphone avec une finesse encore plus exceptionnelle, de 4,1 mm une fois ouvert, et qui pèserait 218 grammes. Il sera lancé au prix de 2 199 €.