Plus que quelques jours avant la conférence Unpacked, à l'occasion de laquelle on pourra pour la première fois voir arriver un smartphone pliable au format « passeport » de chez Samsung, le Galaxy Z Fold 8. Et on sait aujourd'hui quelle sera sa fiche technique :

Écran intérieur de 7,6 pouces et écran extérieur de 5,5 pouces ;

Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Double capteur arrière 50 Mpx ;

Capteur avant 10 Mpx ;

SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;

Versions 12+256 Go, 12+512 Go et 16 Go+1 To ;

Batterie de 4 800 mAh.

Le smartphone affiche un poids de 201 grammes, une épaisseur de 4,5 mm une fois déplié, et devrait être lancé au prix de 1 999 €.