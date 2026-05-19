Dans quelques mois, Samsung va sortir ses prochains smartphones pliables. Des appareils dont on apprend un peu plus aujourd'hui avec cette fuite.
Cet été, Samsung va organiser une conférence Unpacked à Londres qui devrait rester dans les mémoires, puisqu'elle sera l'occasion de découvrir ses toutes premières lunettes connectées Galaxy Glasses. À leurs côtés, on devrait aussi voir apparaître non seulement le Galaxy Z Flip 8, mais aussi le Galaxy Z Fold 8, et surtout le tout premier Galaxy Z Fold Wide. Et ces deux derniers smartphones ne sont plus aujourd'hui des mystères.
Un appareil photo amélioré pour le Galaxy Z Fold 8
Le Galaxy Z Fold 8 devrait être un smartphone extrêmement puissant, si l'on en croit ce nouveau rapport, dont GSMArena se fait l'écho. Le téléphone devrait en effet intégrer sous le capot la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, et bénéficier d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh (avec recharge de 45W).
Surtout, son appareil photo devrait être encore plus travaillé. Gardant le capteur principal de 200 Mpx déjà présent sur le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Fold 8 devrait en plus avoir droit à un capteur ultra-grand angle de 50 Mpx. La module selfie devrait par contre rester inchangé, avec son double capteur 10 Mpx.
Le Galaxy Z Fold Wide un peu moins performant ?
Niveau format, Samsung va fait encore un peu plus aérien que la génération Z Fold 7 avec cet appareil. Il devrait en effet peser 210 grammes (contre 215 grammes pour le modèle précédent), et être légèrement plus fin, avec son épaisseur qui va passer de 4,2 à 4,1 mm une fois déplié.
Pour ce qui est du Galaxy Z Fold Wide, son aspect de « livre » se confirme avec cette fuite. Il devrait en effet intégrer un écran intérieur de 7,6 pouces, avec un format 4:3. Par contre, il devrait être un peu en dessous du Galaxy Z Fold 8, que ce soit au niveau de l'appareil photo, avec un double capteur 50 Mpx à l'arrière, et de l'autonomie - sa batterie affichant une capacité de 4800 mAh.