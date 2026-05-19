Le Galaxy Z Fold 8 devrait être un smartphone extrêmement puissant, si l'on en croit ce nouveau rapport, dont GSMArena se fait l'écho. Le téléphone devrait en effet intégrer sous le capot la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, et bénéficier d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh (avec recharge de 45W).

Surtout, son appareil photo devrait être encore plus travaillé. Gardant le capteur principal de 200 Mpx déjà présent sur le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Fold 8 devrait en plus avoir droit à un capteur ultra-grand angle de 50 Mpx. La module selfie devrait par contre rester inchangé, avec son double capteur 10 Mpx.