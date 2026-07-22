Sur Amazon, le clavier gaming sans fil Logitech G Pro X 60 Lightspeed tombe à 119,99 € au lieu de 169,99 €, soit 50 € d'économie. Ce tarif correspond exactement à celui proposé directement sur le site Logitech pendant sa campagne Summer Sale, ce qui confirme qu'il s'agit bien du meilleur prix actuellement pratiqué sur ce modèle.
Le Logitech G Pro X 60 Lightspeed adopte un format 60% sans pavé numérique, pensé pour libérer un maximum d'espace sur le bureau tout en conservant toutes les touches essentielles au jeu comme à la bureautique. Il embarque des switchs optiques GX tactiles, une technologie qui élimine les rebonds mécaniques classiques pour une réactivité plus constante, appréciée notamment en compétition. La connexion sans fil Lightspeed garantit une latence minimale comparable à une connexion filaire, tandis que le rétroéclairage RGB LIGHTSYNC personnalisable et les touches en PBT double injection complètent cette fiche technique pensée pour les joueurs exigeants.
Pourquoi choisir ce clavier Logitech G Pro X 60 Lightspeed ?
- Un tarif à 119,99 €, confirmé comme le meilleur prix du moment sur plusieurs revendeurs.
- Un format compact 60% qui libère un vrai espace sur le bureau sans perdre en confort d'usage.
- Des switchs optiques GX tactiles, reconnus pour leur réactivité supérieure aux switchs mécaniques classiques.
Un format compact qui ne sacrifie rien à la précision
En supprimant le pavé numérique et les touches de navigation dédiées, ce clavier gagne un espace non négligeable sur le bureau, un vrai avantage pour les configurations avec plusieurs écrans ou un espace de jeu restreint. Cette compacité ne se fait pas au détriment de la qualité de frappe, portée par les switchs optiques GX qui détectent l'appui via un faisceau lumineux plutôt qu'un contact mécanique traditionnel, réduisant ainsi les risques de double frappe accidentelle. Le clavier reste également personnalisable grâce au logiciel Logitech G Hub, qui permet de reprogrammer les touches ou d'ajuster les effets lumineux selon les préférences de chaque utilisateur.
Un clavier façonné par des pros, pensé pour voyager léger
Ce clavier n'a rien d'un simple modèle compact : il a été conçu avec l'aide de plus de 70 athlètes esports professionnels, qui ont testé plus de 30 prototypes différents à travers huit cycles complets de recherche et de tests avant sa version finale. Son format 60% ultra-compact, à peine 29 cm de large pour 10 cm de profondeur, libère un espace précieux sur le bureau pour les mouvements amples de souris recherchés en FPS compétitif, tout en restant assez léger et nomade pour glisser dans un sac grâce à sa housse de transport incluse. Un vrai atout pour les joueurs qui alternent entre setup fixe à la maison et déplacements en LAN ou en tournoi, sans jamais rogner sur la précision de frappe.
✅ Les points forts
- Tarif confirmé comme le meilleur prix actuel sur plusieurs revendeurs (Amazon, Logitech, Cdiscount).
- Format 60% qui libère de l'espace sur le bureau sans compromis sur les fonctionnalités essentielles.
- Switchs optiques GX tactiles, reconnus pour leur réactivité et leur fiabilité dans le temps
❌ Les limites
- L'absence de pavé numérique peut demander une période d'adaptation pour les habitués des claviers complets.
- Ce modèle a déjà été proposé à un tarif encore plus bas lors d'événements ponctuels comme le Black Friday.
- Le format compact réduit également les touches de raccourci dédiées, nécessitant l'usage de combinaisons de touches pour certaines fonctions.
Avec un tarif confirmé comme le meilleur prix actuel sur plusieurs canaux de vente, ce clavier Logitech G Pro X 60 Lightspeed combine gain de place sur le bureau et performances de switchs optiques habituellement réservées à des claviers plus chers. Pour les joueurs qui cherchaient à optimiser leur setup sans sacrifier la réactivité, cette offre Amazon tombe à un moment particulièrement opportun.
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