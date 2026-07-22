Apple a récemment relevé le tarif de son Apple TV 4K de 60 à 110 € selon les configurations, mais Boulanger continue de proposer le modèle Wi-Fi 64 Go à son ancien prix de 161,99 € au lieu des 229 € désormais affichés sur l'Apple Store. Une aubaine tant que les stocks à l'ancien tarif ne sont pas épuisés chez les revendeurs.
L'Apple TV 4K (2022) embarque la puce A15 Bionic, la même que celle utilisée sur plusieurs iPhone récents, pour une fluidité d'interface et de jeu nettement supérieure aux anciennes générations de boîtiers TV. Elle diffuse en 4K avec support Dolby Vision et HDR10+, associée à un son Dolby Atmos immersif compatible avec les principales plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+. Sa capacité de stockage de 64 Go permet d'installer confortablement des applications et jeux depuis l'App Store, avec une connexion sans fil intégralement gérée en Wi-Fi 6.
Pourquoi choisir cette Apple TV 4K chez Boulanger ?
- Un tarif figé à l'ancien prix Apple, avant une hausse de 60 à 110 € désormais appliquée sur l'Apple Store.
- Une puce A15 Bionic qui garantit fluidité et performances, y compris pour le jeu vidéo léger.
- Une expérience 4K complète avec Dolby Vision et Dolby Atmos, sur l'ensemble des plateformes de streaming majeures.
Une hausse de prix qui change la donne sur le marché des box TV
Apple a discrètement revu à la hausse les tarifs de son Apple TV 4K, avec une augmentation allant jusqu'à 110 € selon les configurations, rapprochant ce boîtier multimédia d'un segment de prix nettement plus premium. Cette décision intervient alors que plusieurs revendeurs, dont Boulanger, Amazon et la Fnac, disposaient encore de stocks à l'ancien tarif au moment de l'annonce, créant une fenêtre d'achat particulièrement avantageuse pour les acheteurs réactifs. Cette situation reste temporaire, les stocks à l'ancien prix étant naturellement amenés à s'épuiser au fil des semaines, avant un alignement progressif de l'ensemble des enseignes sur le nouveau tarif officiel.
Une box qui reste une référence sur son segment
Au-delà du contexte tarifaire, l'Apple TV 4K conserve une réputation solide auprès des utilisateurs de l'écosystème Apple, notamment grâce à son intégration poussée avec les autres appareils de la marque (AirPlay, Siri, synchronisation iCloud). Sa fluidité d'usage, portée par la puce A15 Bionic, reste un argument régulièrement souligné par les comparatifs spécialisés, qui la classent parmi les meilleures box multimédia du marché toutes marques confondues. Pour les foyers déjà équipés d'appareils Apple, cette cohérence d'écosystème justifie souvent le choix de cette box plutôt qu'une alternative Android TV ou Chromecast.
✅ Les points forts
- Tarif figé à l'ancien prix Apple, avant une hausse de 60 à 110 € désormais appliquée.
- Puce A15 Bionic pour une fluidité d'interface et de jeu supérieure aux anciennes générations.
- Intégration complète à l'écosystème Apple (AirPlay, Siri, iCloud).
❌ Les limites
- Cette fenêtre à l'ancien tarif reste temporaire, les stocks des revendeurs pouvant s'épuiser rapidement.
- Le modèle 128 Go, plus adapté à un usage intensif d'applications et de jeux, reste vendu à un tarif plus élevé (189 €).
- L'écosystème fermé d'Apple reste moins flexible que certaines alternatives Android TV pour les utilisateurs multi-marques.
Avec une hausse de prix officielle allant jusqu'à 110 € désormais appliquée sur l'Apple Store, ce tarif de 161,99 € chez Boulanger représente une occasion rare d'acquérir l'Apple TV 4K à son ancien prix avant un alignement généralisé des enseignes. Pour les foyers équipés de l'écosystème Apple qui hésitaient encore à investir, cette fenêtre promotionnelle mérite d'être saisie sans trop tarder.
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