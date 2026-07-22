Amazon fait chuter le prix de la station électrique portable EF ECOFLOW RIVER 2 à 198 €, contre 229 € habituellement, soit 31 € d'économie. Une offre bien pensée pour partir en vacances, en camping ou en van sans jamais manquer d'électricité pour recharger téléphones, ordinateurs ou petits appareils électroménagers.
La station électrique EcoFlow River 2 fait partie de la gamme compacte d'EcoFlow, pensée pour l'autonomie électrique en mobilité, aussi bien en extérieur qu'en cas de coupure de courant à la maison. Elle embarque une batterie LiFePO4, une technologie reconnue pour sa longévité et sa sécurité par rapport aux batteries lithium classiques. Cette réduction tombe à un bon moment pour équiper son van, sa tente ou son camping-car avant les grands départs estivaux, même si les panneaux solaires ne sont pas inclus dans le pack.
Pourquoi choisir cette station électrique EcoFlow ?
- Une solution d'autonomie électrique fiable pour les vacances, sans dépendre d'une prise secteur.
- Une batterie LiFePO4 réputée pour sa sécurité et sa durée de vie supérieure aux batteries classiques.
- Un format compact et transportable, adapté aussi bien au camping qu'aux coupures de courant imprévues.
Une autonomie pensée pour les vacances nomades
Que ce soit pour un road-trip en van, un séjour en camping ou simplement un pique-nique prolongé, cette station électrique permet de recharger téléphones, ordinateurs, petits réfrigérateurs de voyage ou lampes sans avoir besoin d'une prise secteur à proximité. Son format portable en fait un compagnon de route qui se glisse facilement dans un coffre de voiture ou un sac de camping. C'est justement ce type d'usage nomade qui rend cette réduction particulièrement pertinente à l'approche des grandes vacances.
Attention aux panneaux solaires, vendus séparément
Si la station RIVER 2 peut être rechargée par panneau solaire pour une autonomie totale en extérieur, ces panneaux ne sont pas inclus dans cette offre à 198 €. Il faudra donc prévoir un budget supplémentaire pour un panneau solaire compatible si l'objectif est une indépendance énergétique complète en camping. Sans ce complément, la recharge se fera via une prise secteur classique ou un allume-cigare en voiture, ce qui reste largement suffisant pour un usage ponctuel.
✅ Les points forts
- Réduction de 31 € par rapport au prix habituel de 229 €.
- Batterie LiFePO4, plus sûre et plus durable qu'une batterie lithium standard.
- Format compact, idéal pour le camping, le van ou les coupures de courant.
❌ Les limites
- Panneaux solaires non inclus, à prévoir séparément pour une recharge 100% autonome en extérieur.
- Capacité adaptée aux petits appareils du quotidien, pas conçue pour alimenter de gros équipements énergivores.
À 198 € au lieu de 229 €, cette station électrique EcoFlow RIVER 2 coche les cases essentielles pour partir en vacances sans stresser sur l'autonomie de ses appareils. Il faudra simplement anticiper l'achat d'un panneau solaire à part si l'objectif est de recharger la batterie uniquement grâce au soleil.
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