Avec son Apple Watch Series 10, la marque à la pomme améliorait le design de sa montre connectée avec un écran prenant plus de place sur la façade avant. Cette évolution a séduit et Apple l'a reconduit sur sa Series 11. Dans cette version 46 mm, l'accessoire dispose d'une dalle OLED d'1,99 pouce compatible avec la technologie LTPO3. Ainsi, le taux de rafraîchissement peut descendre à 1 Hz, ce qui est idéal pour un affichage Always-On.

Cet écran est lumineux comme cela a toujours été le cas pour les montres d'Apple. Le pic de luminosité est mesuré à 2000 cd/m². C'est moins que les 3000 cd/m² du modèle Ultra, mais cela sera amplement suffisant pour une bonne lisibilité même en plein soleil.

Pour le reste du design, vous ne serez pas dépaysé puisqu'Apple reprend la couronne et le bouton latérales présentes depuis les premières Apple Watch.