L'Apple Watch Series 11 est une montre connectée polyvalente parfaite pour la vie quotidienne et pour le sport. Chez Amazon, elle est vendue à prix réduit grâce à une promotion de 20 %.
Pourquoi choisir cette Apple Watch Series 11 ?
- Les finitions réussies d'Apple : L'Apple Watch Series 11 reprend le design séduisant de la version précédente. L'écran d'1,99 pouce est lumineux pour être parfaitement lisible en extérieur.
- Pour une montre qui veut votre bien : Cette montre envoie une notification en cas de suspicion d'hypertension pour vous orienter vers un spécialiste.
- WatchOS 26 toujours aussi intuitive : Vos données de sommeil ou le suivi de l'entraînement sont facilement consultables dans la montre. Par ailleurs, il est possible d'ajouter une multitude d'applications tierces, dont Strava.
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Apple soigne toujours sa finition
Avec son Apple Watch Series 10, la marque à la pomme améliorait le design de sa montre connectée avec un écran prenant plus de place sur la façade avant. Cette évolution a séduit et Apple l'a reconduit sur sa Series 11. Dans cette version 46 mm, l'accessoire dispose d'une dalle OLED d'1,99 pouce compatible avec la technologie LTPO3. Ainsi, le taux de rafraîchissement peut descendre à 1 Hz, ce qui est idéal pour un affichage Always-On.
Cet écran est lumineux comme cela a toujours été le cas pour les montres d'Apple. Le pic de luminosité est mesuré à 2000 cd/m². C'est moins que les 3000 cd/m² du modèle Ultra, mais cela sera amplement suffisant pour une bonne lisibilité même en plein soleil.
Pour le reste du design, vous ne serez pas dépaysé puisqu'Apple reprend la couronne et le bouton latérales présentes depuis les premières Apple Watch.
Une amélioration de l'autonomie convaincante ?
Avec ses montres connectées, Apple propose un produit polyvalent. Les sportifs y trouveront leur compte avec un GPS précis, idéal lors des sorties sportives. En parlant de sortie, WatchOS 26 permet d'installer des applications tierces comme Strava qu'il est possible de synchroniser avec l'application Santé.
Cette Apple Watch Series 11 emporte une multitude de capteurs, dont un dédié au suivi de la pression artérielle. Ce nouveau capteur vous envoie une notification en cas de suspicion d'hypertension. La montre ne fait cependant pas office d'avis médical et il est préférable de se tourner vers un professionnel de santé pour avoir un avis plus complet.
Parmi les autres améliorations de cette Apple Watch Series 11, il y a l'autonomie. La marque annonce 24 heures d'autonomie contre 18 précédemment. Si l'évolution est appréciable, elle n'est pas encore à la hauteur de ce que propose la concurrence au même prix. Si vous passez la journée avec cette Apple Watch Series 11 au poignet et que vous vous en servez aussi pour un usage sportif, la recharge quotidienne sera inévitable.
✅ Les points forts
- Un design soigné avec un écran excellent
- Un suivi de la tension artérielle et un GPS toujours aussi précis
- Une interface très complète et toujours intuitive
❌ Les limites
- Uniquement compatible avec les iPhone
- Une autonomie améliorée, mais toujours décevante
Cette Apple Watch Series 11 se place dans la continuité de sa grande sœur. La seule réelle amélioration est ce capteur de la pression artérielle. Les progrès de l'autonomie sont appréciables, mais ils posent question quant à leur réelle utilité. Sur le papier, passer de 18 à 24 heures, c'est intéressant. En pratique, la recharge quotidienne sera quasiment obligatoire dans les deux cas. Il est donc difficile de voir les réels arguments de cette montre connectée d'Apple si vous disposez déjà d'une Series 10.
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