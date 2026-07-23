La Logitech G502 X Plus ne marque pas une fracture avec la G502 et l'on pouvait s'en douter puisque les appellations restent similaires. La G502 X Plus se place plus comme une évolution de la version précédente avec des améliorations bienvenues. Parmi elles, il y a le poids allégé avec 106 grammes sur la balance. Cette version Plus s'avère aussi plus fine et la prise en main avec la paume est parfaite.

Sur le design, Logitech a dû faire un choix cornélien. Offrir un rendu excellent pour les droitiers ou proposer une souris polyvalente convenant aux deux mains. La marque a choisi la première option en plaçant les boutons uniquement sur la tranche gauche. Un choix finalement pas si gênant que cela lorsque l'on sait que bon nombre des gauchers utilisent une souris avec leur main droite.

Sous la souris se cache un espace pour ranger le dongle USB. Il s'agit effectivement d'une souris sans fil avec une autonomie confortable de 40 heures. Si ce résultat ne vous convient pas, il est possible d'obtenir 130 heures en faisant l'impasse sur les LEDs.