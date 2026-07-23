Alors que les soldes d'été approchent de leur fin, Amazon tire encore son épingle du jeu en cassant le prix de la Logitech G502 X Plus qui est désormais affichée à 89,99 euros.
Pourquoi choisir la Logitech G502 X Plus ?
- Un design parfait : Cette souris est plus fine que la version précédente et épouse encore plus la forme de votre paume pour une prise en main excellente.
- Une autonomie excellente : En activant les LEDs, l'autonomie se chiffre à 40 heures, mais ce total monte à 130 heures si ces diodes lumineuses sont désactivées.
- Une interface intuitive : Sur le G Hub, vous pourrez personnaliser les neuf boutons de la souris, mais aussi la sensibilité du capteur.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur cette Logitech G502 X Plus. La mise à jour des prix est automatique.
Les droitiers côtoient la perfection
La Logitech G502 X Plus ne marque pas une fracture avec la G502 et l'on pouvait s'en douter puisque les appellations restent similaires. La G502 X Plus se place plus comme une évolution de la version précédente avec des améliorations bienvenues. Parmi elles, il y a le poids allégé avec 106 grammes sur la balance. Cette version Plus s'avère aussi plus fine et la prise en main avec la paume est parfaite.
Sur le design, Logitech a dû faire un choix cornélien. Offrir un rendu excellent pour les droitiers ou proposer une souris polyvalente convenant aux deux mains. La marque a choisi la première option en plaçant les boutons uniquement sur la tranche gauche. Un choix finalement pas si gênant que cela lorsque l'on sait que bon nombre des gauchers utilisent une souris avec leur main droite.
Sous la souris se cache un espace pour ranger le dongle USB. Il s'agit effectivement d'une souris sans fil avec une autonomie confortable de 40 heures. Si ce résultat ne vous convient pas, il est possible d'obtenir 130 heures en faisant l'impasse sur les LEDs.
Une souris personnalisable à souhait
Il existe un dernier point de design à évoquer sur cette souris : l'éclairage LED. Cette Logitech G502 X Plus se présente avec huit zones lumineuses. Pour comprendre pleinement leur utilité, il faut se pencher sur le logiciel G Hub. C'est lui qui permet la configuration de la souris. Les différentes options de personnalisation sont rangées dans trois catégories, dont une nommée LightSync. Elle permet de modifier les animations lumineuses ou d'ajuster les couleurs et la luminosité.
Parmi les autres paramètres disponibles, il est possible de réattribuer les différents boutons. Enfin, il est possible d'ajuster la précision du capteur optique entre 400 et 25 600 ppp. Par ailleurs, Logitech offre à sa G502 X Plus son capteur Hero 25K, déjà vu précédemment. Un retour qui ne dérange pas puisque ce capteur a déjà fait ses preuves par le passé.
✅ Les points forts
- Une ergonomie parfaite
- La molette débrayable
- Neuf boutons personnalisables
❌ La limite
- Une souris exclusivement droitier
Le bilan de cette Logitech G502 X Plus est simple : en prenant en compte cette réduction d'Amazon, il s'agit de la souris avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Sa personnalisation semble illimitée puisqu'il est possible d'affecter une seconde fonction à chaque commande. Tous les gamers devraient ainsi y trouver leur compte.
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