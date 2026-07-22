Jusqu'au 28 juillet, Disney+ propose trois formules d'abonnement mensuel à prix réduit pendant 3 mois : le Standard avec pub à 4,99 €/mois, le Standard sans pub à 7,99 €/mois et le Premium à 10,99 €/mois. Cette offre arrive à point nommé avec l'arrivée de Tron : Ares dans le catalogue, aux côtés d'autres nouveautés comme The Bear saison 5 et X-Men '97 saison 2.
Disney+ ne propose que rarement des promotions sur ses abonnements, ce qui rend cette offre à 4,99 €/mois particulièrement intéressante pour découvrir la plateforme. Elle couvre les trois formules du service, avec ou sans publicité, en qualité HD ou 4K selon le forfait choisi. L'arrivée récente de Tron : Ares dans le catalogue, aux côtés de The Bear saison 5 et X-Men '97 saison 2, renforce l'intérêt de s'abonner dès maintenant plutôt que d'attendre la fin de l'offre.
|Formule
|Prix promo (3 mois)
|Prix habituel
|Économie mensuelle
|Standard avec pub
|4,99 €/mois disneyplus
|6,99 €/mois
|2,00 €
|Standard sans pub
|7,99 €/mois disneyplus
|10,99 €/mois
|3,00 €
|Premium sans pub
|10,99 €/mois disneyplus
|15,99 €/mois
|5,00 €
Pourquoi s'abonner maintenant ?
- Tron : Ares, disponible depuis le 9 juillet 2026, rejoint tout le catalogue Tron déjà présent sur la plateforme.
- The Bear saison 5 et X-Men '97 saison 2 complètent une rentrée estivale particulièrement dense en nouveautés.
- Une réduction pouvant aller jusqu'à 5 €/mois sur la formule Premium, la plus intéressante en valeur absolue.
Tron : Ares, la tête d'affiche de cette offre
Sorti au cinéma en octobre 2025, Tron : Ares a rencontré un succès critique inattendu avant de rejoindre le catalogue Disney+ le 9 juillet 2026. Ce troisième volet de la saga culte permet aussi de redécouvrir les deux premiers films, Tron et Tron : L'Héritage, déjà disponibles sur la plateforme. Un argument de poids pour les fans de science-fiction qui hésitaient encore à s'abonner.
Trois formules, un seul critère de choix : la publicité et la qualité vidéo
La formule Standard avec pub reste la plus abordable à 4,99 €/mois, avec un catalogue en 1080p Full HD mais des coupures publicitaires avant et pendant les programmes, hors contenus jeunesse. La formule Standard sans pub à 7,99 €/mois supprime ces publicités et ajoute la possibilité de télécharger les contenus hors ligne. La formule Premium à 10,99 €/mois va plus loin avec la 4K Ultra HD et le HDR, idéale pour profiter au mieux de Tron : Ares sur un grand écran.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
✅ Les points forts
- Trois formules au choix selon le budget et les besoins (avec ou sans pub, qualité HD ou 4K).
- Tron : Ares et toute la saga Tron disponibles dès l'abonnement.
- Sans engagement, résiliable à tout moment durant les 3 mois promotionnels.
❌ Les limites
- Le tarif remonte automatiquement au prix normal après 3 mois, sans notification systématique.
- Offre réservée aux nouveaux abonnés et anciens abonnés sans abonnement actif, les abonnés en cours ne peuvent pas en profiter.
- La formule la moins chère conserve des publicités, un compromis à anticiper avant de choisir.
Avec Tron : Ares en tête d'affiche et un catalogue renforcé par The Bear et X-Men '97, cette offre Disney+ à partir de 4,99 €/mois combine nouveautés fortes et prix cassé, mais seulement jusqu'au 28 juillet. Passé ce délai, les tarifs remontent immédiatement à 6,99 €, 10,99 € et 15,99 € selon la formule choisie.
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