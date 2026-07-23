Bouygues Telecom propose sa box B&You Pure Fibre avec WiFi 7 à 24,99 €/mois, sans engagement et sans hausse de prix après un an. En y ajoutant un forfait mobile B&You 100 Go, celui-ci chute à 10,99 €/mois au lieu de 13,99 €/mois pendant 12 mois, une remise de 3 €/mois particulièrement bien vue avant la rentrée.
À l'approche de la rentrée, revoir son forfait internet et mobile permet souvent de réaliser des économies non négligeables sur l'année à venir. La box B&You Pure Fibre mise sur la simplicité, sans télévision ni téléphone fixe, mais avec un débit descendant pouvant atteindre 2 Gb/s et une connexion WiFi 7 intégrée grâce à la Bbox fournie. Couplée au forfait mobile 100 Go à prix réduit, cette offre permet d'équiper aussi bien le foyer que les smartphones de la famille pour la reprise.
Pourquoi souscrire à cette offre B&You Fibre avant la rentrée ?
- Une box Fibre WiFi 7 à prix fixe, sans risque de hausse tarifaire après la première année.
- Un forfait mobile 100 Go à prix réduit pendant 12 mois pour équiper toute la famille avant la reprise.
- Des frais de mise en service actuellement offerts, une économie supplémentaire à l'inscription.
Bbox B&You Pure Fibre
sans engagement
Pas d'appels
2Gb/s
24,99€
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
2Gb/s
Appels inclus
Pas d'appels
Engagement
sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 7
Répéteurs WiFi
En option
Débit descendant
2Gb/s
Débit montant
900Mb/s
Appels inclus
Pas d'appels
Une box pensée pour la rentrée connectée
Avec le retour du télétravail, des cours en ligne ou simplement d'un usage familial plus intense en septembre, disposer d'une connexion fibre stable et rapide devient un vrai confort. La Bbox WiFi 7 fournie avec l'offre B&You Pure Fibre garantit une couverture réseau homogène dans toute la maison, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. Une base solide donc, pour anticiper la rentrée sans craindre les ralentissements en soirée quand toute la famille est connectée en même temps.
Le forfait mobile, la bonne surprise de cette offre
Le forfait B&You 100 Go inclut les appels et SMS illimités en France, ainsi que 25 à 35 Go utilisables en itinérance depuis l'Union européenne et les DOM, un vrai atout pour les déplacements estivaux avant la rentrée. Couplé à la box Fibre, il tombe à 10,99 €/mois pendant 12 mois, un tarif rarement observé sur une enveloppe de données aussi confortable. Ce forfait reste par ailleurs sans engagement, une flexibilité appréciable si les besoins évoluent en cours d'année.
✅ Les points forts
- Box Fibre WiFi 7 à prix fixe, sans hausse après 12 mois et sans engagement.
- Forfait mobile 100 Go à 10,99 €/mois pendant un an, remise de 3 €/mois pour les abonnés Fibre.
- Frais de mise en service 48€ offerts
❌ Les limites
- Le forfait mobile revient à son prix normal de 13,99 €/mois après 12 mois.
- Pas de télévision ni de téléphonie fixe incluses dans l'offre Fibre.
- Frais de résiliation de 69 € à anticiper en cas d'arrêt de l'abonnement Fibre.
En combinant une box Fibre WiFi 7 sans surprise tarifaire et un forfait mobile 100 Go à prix réduit pendant un an, B&You propose une offre cohérente pour repartir sur de bonnes bases avant la rentrée. Un choix particulièrement pertinent pour les foyers qui cherchent à limiter leur budget télécoms sans sacrifier la qualité de connexion à la maison comme en mobilité.
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