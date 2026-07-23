À peine dévoilée lors du Galaxy Unpacked de Londres, la Samsung Galaxy Watch9 est déjà disponible à 359,99 € sur Amazon, contre 409,99 € chez Samsung, Fnac ou Darty, soit 50 € d'économie. Une aubaine rare pour une montre connectée qui vient tout juste d'être officialisée et dont la commercialisation est prévue pour le 6 août 2026.
La Galaxy Watch9 succède à la Watch8 avec une hausse de prix généralisée de 30 € sur l'ensemble de la gamme, portant le ticket d'entrée à 409 € pour la version 40 mm Bluetooth. Elle mise sur Wear OS 7 et une autonomie annoncée en hausse, aux côtés d'un suivi santé personnalisé plus poussé selon Samsung. Trouver ce modèle sous la barre des 360 € dès son annonce constitue donc une opportunité inhabituelle, avant même l'arrivée en rayon prévue début août.
Pourquoi craquer dès maintenant ?
- Une réduction rare sur un produit tout juste annoncé, habituellement vendu au prix fort les premières semaines.
- Une hausse de prix généralisée de 30 € sur toute la gamme Watch9 par rapport à la génération précédente, rendant cette remise d'autant plus intéressante.
- La possibilité de précommander avant la sortie officielle du 6 août, sans attendre la rupture de stock habituelle au lancement.
Une hausse de prix qui rend cette remise plus intéressante
Toutes les déclinaisons de la Galaxy Watch9 coûtent désormais 30 € de plus que leurs équivalents Watch8, une conséquence de la hausse du coût des composants selon les observateurs du secteur. Dans ce contexte, retrouver le modèle 40 mm Bluetooth à 359,99 € au lieu de 409,99 € permet presque de revenir au tarif de la génération précédente, malgré les nouveautés apportées. Une aubaine d'autant plus notable que la plupart des enseignes, comme Fnac ou Darty, appliquent encore strictement le prix de lancement de 409,99 €.
Une montre encore fraîche, disponible avant tout le monde
Officialisée seulement le 22 juillet 2026 lors du Galaxy Unpacked de Londres, la Galaxy Watch9 ne sera vendue officiellement qu'à partir du 6 août. Pouvoir la commander dès maintenant à prix réduit sur Amazon permet de s'assurer une livraison rapide, sans risquer les ruptures de stock souvent observées les premiers jours suivant le lancement officiel d'un nouveau produit Samsung.
✅ Les points forts
- Réduction de 50 € par rapport au prix de lancement officiel de 409,99 €.
- Disponibilité anticipée avant la sortie officielle du 6 août 2026.
- Nouveautés matérielles et logicielles (Wear OS 7, suivi santé personnalisé) par rapport à la génération précédente.
❌ Les limites
- Toute la gamme Watch9 reste plus chère que la génération précédente, malgré cette remise.
- Modèle Bluetooth uniquement à ce prix, la version 4G reste plus onéreuse.
- Les avis utilisateurs ne sont pas encore disponibles, le produit venant tout juste d'être annoncé.
Profiter de la Galaxy Watch9 à 359,99 € avant même sa sortie officielle du 6 août reste une opportunité peu commune sur un produit Samsung tout juste annoncé. Une remise à surveiller de près, alors que la plupart des autres enseignes appliquent encore strictement le tarif de lancement à 409,99 €.
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