À l'occasion des soldes, l'Apple AirTag (2ᵉ génération) chute à 24,39 € au lieu de 35 €, soit 10,61 € d'économie sur Amazon. Un prix parmi les plus bas jamais constatés pour ce traceur, idéal pour ne pas perdre de vue ses clés, son sac ou sa valise pendant les vacances.
Lancé au début de l'année 2026, l'AirTag 2ᵉ génération améliore la portée de localisation de 50% par rapport au premier modèle, grâce à une nouvelle puce UWB U2, et embarque un haut-parleur deux fois plus puissant pour retrouver un objet égaré plus facilement. Sa configuration reste aussi simple qu'auparavant, en un seul geste avec un iPhone ou un iPad. Ce type d'accessoire prend tout son sens en vacances, glissé dans une valise, un sac de plage ou accroché à un jeu de clés de location.
Pourquoi choisir cet AirTag pour les vacances ?
- Une portée de localisation nettement améliorée par rapport à la première génération.
- Un format compact et discret, facile à glisser dans une valise, un sac ou un porte-clés.
- Un prix parmi les plus bas jamais observés sur ce produit, à moins de 25 €.
Un compagnon de voyage discret et efficace
Pendant les vacances, entre les transferts en aéroport, les locations de voiture ou les excursions, il suffit d'un moment d'inattention pour égarer un sac ou perdre de vue une valise sur un tapis bagages. Glissé dans une poche intérieure ou accroché à une poignée, l'AirTag permet de suivre la position de l'objet en temps réel via l'application Localiser, et de faire sonner un signal sonore pour le retrouver à proximité. Sa nouvelle puce UWB améliore justement la précision de cette localisation rapprochée, un vrai plus dans un aéroport bondé ou un camping étendu.
Un prix rarement vu à cette période
Le tarif de 24,39 € s'inscrit dans la lignée des meilleures offres constatées depuis le lancement du produit, certains marchands ayant même proposé l'unité à 21,99 € en avant-première du Prime Day. Cette variation de prix montre que l'AirTag 2 reste un produit régulièrement soldé, mais 24,39 € reste une base solide avant les grands départs de l'été. Pour les foyers ayant besoin de plusieurs traceurs, le pack de 4 unités reste également disponible à un tarif dégressif intéressant chez certains revendeurs.
✅ Les points forts
- Réduction de plus de 10 € par rapport au prix de lancement de 35 €.
- Portée de localisation et puissance sonore nettement améliorées par rapport au premier modèle.
- Format compact adapté à un usage voyage (valise, sac, clés).
❌ Les limites
- Fonctionne uniquement dans l'écosystème Apple, nécessite un iPhone ou un iPad pour la configuration.
- Le prix peut fluctuer rapidement selon les stocks et les promotions concurrentes sur Amazon.
- Nécessite une pile bouton remplaçable après plusieurs mois d'utilisation.
À 24,39 € au lieu de 35 €, l'Apple AirTag 2ᵉ génération offre un excellent rapport qualité-prix pour voyager plus sereinement cet été, entre localisation précise et signal sonore facilement repérable. Un achat particulièrement pertinent avant un grand départ en vacances, quand chaque bagage compte.
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