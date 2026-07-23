Avec une capacité de 10 000 mAh et une puissance de 15 W, cette batterie externe est une Power Bank d'appoint qui pourra dépanner en cas d'urgence. À défaut de convaincre par sa fiche technique, elle se démarque par son prix dépassant légèrement les dix euros.
Pourquoi choisir la batterie externe de Belkin ?
- Trois ports de charge et un câble inclus : Cette batterie externe se présente avec deux ports de charge USB-C et un port USB-A. Par ailleurs, un câble USB-C vers USB-A est fourni.
- Compatible avec la recharge rapide : Avec 10 000 mAh, on ne peut pas dire que cette batterie soit endurante. Cependant, elle s'avère diablement efficace et vous pouvez récupérer plusieurs heures d'autonomie avec une bonne dizaine de minutes de charge.
- Le prix : Avec son prix de dix euros, cette batterie externe n'est pas un grand investissement. Pour ce qu'elle propose, l'offre d'Amazon s'avère très intéressante.
Jusqu'à trois appareils simultanément
La capacité contenue de cette batterie de Belkin s'explique d'abord par son format. Seulement 211 grammes sur la balance pour à peine trois centimètres d'épaisseur et 11 cm de longueur. Pour être plus précis, elle est moins longue que la plupart des smartphones récents. Par conséquent, elle pourra facilement se glisser dans une poche.
Pour son design, Belkin ne fait pas de folie et propose un produit entièrement noir. Pour la recharge, il y a trois ports (deux USB-C et un USB-A) et un câble USB-C vers USB-A est fourni. Ainsi, trois appareils pourront être connectés simultanément. Une protection anti-surcharge est présente et quatre petites diodes lumineuses sur le côté indiquent le niveau d'autonomie restant.
Une excellente batterie d'appoint
Pour dix euros, il ne faut pas s'attendre à avoir une grosse Power Bank pour recharger votre tablette, votre smartphone ou votre montre connectée plusieurs fois. Avec sa capacité de 10 000 mAh, elle ne peut pas recharger une fois un iPhone récent. Pour pallier ce défaut, la marque mise sur la rapidité. En moins de 30 minutes, un smartphone retrouvera une bonne partie de son autonomie. On ne peut pas parler de recharge rapide puisque la batterie se limite à 15 W, mais ça dépanne.
En réalité, il s'agit d'une excellente batterie à emmener lors d'événements comme des concerts ou lors des voyages en avion puisqu'elle répond aux normes imposées par les compagnies aériennes. La liste des produits compatibles va dans ce sens. Belkin annonce que sa batterie externe fonctionne avec les appareils mobiles à savoir les smartphones, tablettes ainsi que les accessoires connectées. Si vous souhaitez recharger une console pour jouer ou un PC portable pour travailler, la batterie externe ne va pas suffire.
✅ Les points forts
- Trois ports de charge
- Un câble USB-A vers USB-C inclus
❌ Les limites
- Pas de charge sans-fil
- Une capacité de 10 000 mAh limitée
Cette Power Bank de Belkin remplit parfaitement sa mission de batterie d'appoint. En plein concert, vous ne risquez pas de tomber en rade. La capacité limitée est un défaut identifié dès l'achat et ne posera donc pas de problème au quotidien.
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