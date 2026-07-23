La capacité contenue de cette batterie de Belkin s'explique d'abord par son format. Seulement 211 grammes sur la balance pour à peine trois centimètres d'épaisseur et 11 cm de longueur. Pour être plus précis, elle est moins longue que la plupart des smartphones récents. Par conséquent, elle pourra facilement se glisser dans une poche.

Pour son design, Belkin ne fait pas de folie et propose un produit entièrement noir. Pour la recharge, il y a trois ports (deux USB-C et un USB-A) et un câble USB-C vers USB-A est fourni. Ainsi, trois appareils pourront être connectés simultanément. Une protection anti-surcharge est présente et quatre petites diodes lumineuses sur le côté indiquent le niveau d'autonomie restant.