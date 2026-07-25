Amazon fait chuter le Samsung SmartTag 2 à 16,97 € au lieu de 39,99 €, soit plus de 57% de réduction. Un traceur Bluetooth particulièrement adapté aux vacances, pour garder un œil sur ses bagages, ses clés ou son sac sans jamais perdre le fil.
Le SmartTag 2 mise sur une autonomie record de 500 jours grâce à sa pile CR2032 remplaçable, soit près de deux ans sans recharge, et jusqu'à 700 jours en mode économie d'énergie. Sa nouvelle forme en anneau avec mousqueton intégré permet de le fixer directement à un sac, une valise ou même un collier d'animal, sans accessoire supplémentaire. Certifié IP67, il résiste à la poussière et à une immersion temporaire, un vrai atout pour un usage estival à la plage ou en camping.
Pourquoi choisir ce traceur Samsung SmartTag ?
- Une autonomie deux fois supérieure à celle du premier SmartTag, jusqu'à 500 jours sans recharge.
- Un format en anneau avec mousqueton intégré, prêt à l'emploi sans accessoire additionnel.
- Une fonction Mode Perdu qui affiche vos coordonnées via NFC à qui retrouve l'objet égaré.
Compass View et Ring Your Tag, deux fonctions pensées pour les vacances
Une fois l'objet perdu localisé à distance dans l'application SmartThings, la fonction Compass View guide l'utilisateur avec des flèches directionnelles pour se rapprocher physiquement du SmartTag, une aide précieuse dans un aéroport bondé ou un camping étendu. Si l'objet reste introuvable malgré cette approche, la fonction Ring Your Tag déclenche une sonnerie sur le traceur lui-même pour le repérer plus facilement à proximité. Ces deux fonctions combinées rendent la recherche d'un sac égaré ou d'une valise perdue nettement plus rapide qu'un simple suivi GPS classique.
Une technologie UWB pour une précision de localisation renforcée
Au-delà du Bluetooth classique, le SmartTag 2 embarque la technologie UWB (Ultra Wide Band), reconnue comme plus fiable pour affiner la localisation à courte distance, une technologie également utilisée par les AirTags d'Apple. Cette précision accrue permet de retrouver un objet en quelques secondes une fois à proximité immédiate, plutôt que de devoir fouiller toute une pièce ou un sac de voyage. Attention toutefois, cette compatibilité UWB nécessite un smartphone Samsung Galaxy équipé de cette technologie pour en profiter pleinement.
✅ Les points forts
- Réduction de plus de 23 € par rapport au prix habituel de 39,99 €.
- Autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 500 jours sans recharge.
- Résistance IP67 à l'eau et à la poussière, adaptée aux activités estivales.
❌ Les limites
- Fonctionne uniquement avec les smartphones et tablettes Samsung Galaxy, contrairement aux AirTags multi-plateformes.
- La technologie UWB nécessite un appareil Galaxy compatible pour être pleinement exploitée.
- Le prix de cet accessoire varie très régulièrement selon les périodes promotionnelles.
À 16,97 € au lieu de 39,99 €, le Samsung SmartTag 2 devient un accessoire de voyage particulièrement abordable pour ne plus perdre de vue ses affaires en vacances. Une solution simple et efficace, à condition de posséder un smartphone Samsung Galaxy pour profiter de toutes ses fonctionnalités.
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