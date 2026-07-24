Amazon fait chuter le prix de la caméra de surveillance extérieure Arlo Essential 2 à 79,99 € au lieu de 115,50 €, soit 35,51 € d'économie. Une baisse bien vue pour sécuriser sa maison avant de partir en vacances, avec une caméra sans fil dotée de vision nocturne couleur et d'une autonomie annoncée jusqu'à 24 mois.
L'Arlo Essential 2 mise sur une résolution 2K avec vision nocturne en couleur et un projecteur intégré capable d'éclairer jusqu'à 5 mètres, pour identifier clairement toute présence à l'entrée du jardin ou de l'allée. Elle intègre aussi une sirène et un audio bidirectionnel, permettant de dialoguer à distance avec un visiteur ou de dissuader un intrus directement depuis l'application. Sans fil et fonctionnant sur batterie, elle s'installe en quelques minutes, un vrai atout avant un départ en vacances organisé dans la précipitation.
Pourquoi craquer sur cette caméra Arle avant de partir en vacances ?
- Une réduction de plus de 30 € par rapport au prix habituel constaté.
- Une autonomie longue durée qui évite toute recharge pendant l'absence.
- Une surveillance à distance complète, avec alerte, vision nocturne et communication en direct.
Une caméra pensée pour les absences prolongées
Contrairement à une caméra filaire, l'Essential 2 fonctionne entièrement sur batterie avec une autonomie annoncée jusqu'à 24 mois, ce qui la rend particulièrement adaptée à une surveillance sans interruption pendant plusieurs semaines de vacances. Son installation sans câblage permet de la positionner facilement à l'entrée de la maison ou dans le jardin, sans intervention technique complexe. Un vrai avantage pour équiper rapidement son domicile avant un départ.
Sirène et audio bidirectionnel, deux fonctions à ne pas négliger
En cas de mouvement détecté, la caméra permet non seulement de visionner la scène en direct, mais aussi de parler directement au visiteur ou de déclencher une sirène pour dissuader un potentiel intrus. Il faut néanmoins garder en tête que les alertes de détection avancée (personnes, véhicules, colis) nécessitent un abonnement Arlo Secure, offert gratuitement pendant les trois premiers mois puis payant ensuite. Les fonctions de base, comme la détection de mouvement simple et le visionnage en direct, restent en revanche accessibles sans abonnement.
✅ Les points forts
- Réduction de 35,51 € par rapport au prix habituel de 115,50 €.
- Autonomie longue durée jusqu'à 24 mois, idéale pour une absence prolongée.
- Sirène, audio bidirectionnel et vision nocturne couleur intégrés.
❌ Les limites
- Les fonctions de détection avancée nécessitent un abonnement Arlo Secure après l'essai gratuit de trois mois.
- WiFi 2,4 GHz uniquement, une contrainte selon la configuration du réseau domestique.
- Une seule caméra peut ne pas suffire à couvrir tous les accès de la maison.
À 79,99 € au lieu de 115,50 €, l'Arlo Essential 2 propose une solution de surveillance extérieure fiable et sans fil, idéale pour partir en vacances sans laisser sa maison sans surveillance. Il faudra simplement anticiper la question de l'abonnement une fois la période d'essai gratuite terminée pour profiter des alertes les plus avancées.
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