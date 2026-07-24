Le marché français du climatiseur mobile traverse une véritable crise d'approvisionnement, avec un chiffre d'affaires ayant bondi de 94% sur un an pour atteindre 130 millions d'euros à fin avril 2026, selon le magazine LSA. L'enchaînement de deux vagues de chaleur dès la fin juin a vidé les entrepôts plus vite que prévu, faisant chuter le nombre de modèles disponibles en ligne de près de 900 à moins de 250 en seulement trois jours. Cette pénurie touche indifféremment les grandes surfaces comme Carrefour, contraint d'annuler une promotion faute de stock, les enseignes spécialisées comme Fnac et Darty, et même certains fabricants comme Midea, qui affrètent désormais des trains de fret depuis la Chine pour tenter de réapprovisionner l'Europe en urgence.