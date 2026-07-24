Entre canicules à répétition et achats massifs de l'État pour équiper hôpitaux et Ehpad, les climatiseurs mobiles se font de plus en plus rares chez les e-commerçants. Voici cinq références qui échappent encore à la pénurie sur Amazon, à saisir sans attendre.
Deux vagues de canicule successives ont eu raison des stocks de climatiseurs mobiles en France : selon UFC-Que Choisir, le nombre de modèles disponibles en ligne est tombé de près de 900 à moins de 250 en seulement trois jours fin juin, tandis que le prix moyen a bondi de 22% en un mois. Dans ce contexte tendu, où même de grandes enseignes comme Carrefour ont dû annuler leurs opérations promotionnelles faute de stock, cette sélection réunit cinq climatiseurs mobiles encore disponibles chez Amazon, du modèle d'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme.
- Le climatiseur Olimpia Splendid Aquaria S1 à 255,40 € au lieu de 269,90 € (5% de réduction)
- Le climatiseur Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Le climatiseur mobile SereneLife à 446,99 €
- Le climatiseur mobile Komfotteu à 990,99 €
- Le climatiseur mobile LifeZeal à 2547,99 € au lieu de 2599 € (2% de réduction)
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont déjà disponibles sur Amazon et évoluent en temps réel :
Olimpia Splendid Aquaria S1, le climatiseur déshumidificateur le plus accessible
✅ Les points forts
- Prix d'entrée le plus accessible de toute la sélection
- Fonction déshumidificateur avec filtration de l'air intégrée
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
❌ Les limites
- Remise modeste (5%) par rapport aux autres offres de la sélection
- Puissance de refroidissement plus limitée qu'un modèle supérieur
Olimpia Splendid Dolceclima, le meilleur rapport puissance/prix de la sélection
Avec plus de 100 € d'économie, ce second modèle Olimpia Splendid affiche la remise la plus intéressante de toute la sélection en pourcentage. Livré avec télécommande, ce climatiseur mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, un vrai plus pour une mise en route immédiate dès réception. Sa disponibilité actuelle contraste fortement avec la situation générale du marché, où de nombreux modèles similaires affichent des délais de livraison repoussés à la mi-août.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection (25%)
- arque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
SereneLife, le climatiseur intermédiaire avec déshumidification intégrée
Ce modèle SereneLife de 9000 BTU combine climatisation et déshumidification, une fonction particulièrement utile lors des épisodes de canicule accompagnés d'un fort taux d'humidité. Son prix, plus élevé que la moyenne du marché avant la pénurie, reflète la flambée générale des tarifs observée ces dernières semaines, où le prix moyen d'un climatiseur mobile est passé de 564 à 688 euros en un mois selon une étude Que Choisir. Sa disponibilité immédiate reste toutefois un argument de poids face à la rareté actuelle de l'offre.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection (25%)
- arque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Komfotteu, le climatiseur silencieux pour un usage prolongé
Avec un tarif nettement supérieur à la moyenne de la sélection, ce climatiseur Komfotteu mise sur un fonctionnement silencieux et une minuterie programmable, deux atouts appréciables pour un usage nocturne ou dans une chambre. Son prix élevé reflète lui aussi la tension actuelle sur le marché, où l'État a par ailleurs mobilisé des milliers d'unités pour équiper en urgence hôpitaux et Ehpad, réduisant d'autant l'offre disponible pour les particuliers. Il reste néanmoins l'une des rares références encore livrables rapidement dans sa catégorie de puissance.
✅ Les points forts
- Fonctionnement silencieux, idéal pour un usage nocturne
- inuterie programmable et télécommande incluse
- Disponibilité rapide malgré la pénurie généralisée sur le marché
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus de la moyenne de la sélection
- Aucune remise affichée actuellement sur ce modèle
Climatiseur mobile LifeZeal, le modèle premium pour les très grandes surfaces
Avec 14 000 BTU, c'est le modèle le plus puissant de toute la sélection, conçu pour rafraîchir efficacement de très grandes surfaces, un open space ou plusieurs pièces communicantes. Il embarque à la fois refroidissement, déshumidification et pilotage par télécommande, pour un confort thermique complet même en cas de nouvel épisode de canicule intense d'ici la fin de l'été. Son positionnement très haut de gamme et son tarif élevé le réservent à un budget conséquent ou à un usage semi-professionnel, la remise actuelle restant purement symbolique.
✅ Les points forts
- Puissance maximale de 14 000 BTU, idéale pour de très grandes surfaces
- Fonctions combinées refroidissement + déshumidification
- Télécommande incluse pour un pilotage confortable
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus du reste de la sélection
- Remise quasi symbolique (2%), l'essentiel de l'investissement reste à prix plein
La canicule entraîne une pénurie de climatiseurs mobiles chez tous les e-commerçants
Le marché français du climatiseur mobile traverse une véritable crise d'approvisionnement, avec un chiffre d'affaires ayant bondi de 94% sur un an pour atteindre 130 millions d'euros à fin avril 2026, selon le magazine LSA. L'enchaînement de deux vagues de chaleur dès la fin juin a vidé les entrepôts plus vite que prévu, faisant chuter le nombre de modèles disponibles en ligne de près de 900 à moins de 250 en seulement trois jours. Cette pénurie touche indifféremment les grandes surfaces comme Carrefour, contraint d'annuler une promotion faute de stock, les enseignes spécialisées comme Fnac et Darty, et même certains fabricants comme Midea, qui affrètent désormais des trains de fret depuis la Chine pour tenter de réapprovisionner l'Europe en urgence.
Face aux ruptures de stocks, n'attendez plus !
Dans ce contexte de pénurie généralisée, où les délais de livraison peuvent désormais s'étendre jusqu'à la mi-août selon les modèles, chaque référence encore disponible immédiatement représente une opportunité à ne pas laisser filer. Les experts du secteur rappellent d'ailleurs que les volumes de production pour l'été sont arbitrés dès septembre de l'année précédente par les fabricants, rendant impossible toute réaction rapide en cours de saison face à une demande explosive. Avec de nouvelles vagues de chaleur qui pourraient encore survenir avant la fin de l'été, mieux vaut sécuriser son achat dès maintenant plutôt que de risquer une nouvelle attente prolongée.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.