Alors qu'une nouvelle canicule est annoncée fin juillet, le climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima chute à 312,29 € au lieu de 419 €, soit plus de 100 € d'économie sur Amazon. Fait notable en pleine période de forte demande : ce modèle reste en stock et livrable sous 2 à 3 jours, une disponibilité qui devient rare sur ce type d'appareil à l'approche d'un pic de chaleur.
Contrairement au déshumidificateur Aquaria de la même marque, le Dolceclima est bien un climatiseur mobile à part entière, conçu pour rafraîchir directement l'air d'une pièce grâce à un gainable à évacuer vers l'extérieur. Olimpia Splendid s'est fait une place reconnue sur ce segment, avec des modèles régulièrement récompensés pour leur design compact et leur efficacité, une réputation qui explique en partie pourquoi ces appareils partent rapidement en rupture de stock dès l'arrivée des premières fortes chaleurs. Profiter d'un tarif réduit sur un modèle encore disponible et livrable rapidement constitue donc une double opportunité, à quelques jours seulement d'un nouvel épisode caniculaire.
Pourquoi choisir ce climatiseur mobile ?
- Une disponibilité rare à l'approche d'un pic de canicule, quand la plupart des modèles concurrents sont déjà en rupture.
- Une livraison rapide sous 2 à 3 jours, un atout décisif avant l'arrivée de la chaleur annoncée fin juillet.
- Une réduction de plus de 100 € sur un climatiseur mobile d'une marque reconnue pour ce type d'appareil.
Une disponibilité qui devient l'argument central de cette offre
En période de forte chaleur, la difficulté ne réside plus seulement dans le prix des climatiseurs mobiles, mais bien dans leur disponibilité : de nombreux modèles se retrouvent en rupture de stock dès les premières alertes canicule, retardant les livraisons de plusieurs semaines. Trouver ce Dolceclima encore en stock et livrable en 2 à 3 jours change donc la donne pour celles et ceux qui doivent s'équiper rapidement avant la montée des températures. Cette rareté logistique, combinée à la réduction de prix, explique pourquoi cette offre est amenée à disparaître vite, que ce soit par manque de stock ou par fin de promotion.
Un climatiseur mobile pensé pour un usage ponctuel et localisé
Comme tous les climatiseurs mobiles, ce modèle Dolceclima nécessite une évacuation de l'air chaud vers l'extérieur via un tuyau, généralement installé à travers une fenêtre entrouverte, ce qui implique une petite perte d'efficacité énergétique par rapport à un climatiseur fixe. Il reste néanmoins la solution la plus simple à installer sans travaux, idéale pour rafraîchir une pièce ponctuellement pendant les pics de chaleur estivaux, sans engagement ni installation définitive. Ce compromis entre simplicité d'installation et efficacité reste tout à fait cohérent avec un usage occasionnel lors des épisodes caniculaires, plutôt qu'un usage climatique permanent.
✅ Les points forts
- Réduction de plus de 100 € par rapport au prix habituel de 419 €.
- Encore en stock et livrable rapidement, un vrai atout en période de forte demande.
- Marque reconnue sur le segment des climatiseurs mobiles.
❌ Les limites
- Nécessite une évacuation d'air vers l'extérieur, avec une installation à prévoir près d'une fenêtre.
- Efficacité énergétique généralement inférieure à celle d'un climatiseur fixe.
- Caractéristiques techniques précises (puissance frigorifique, niveau sonore, surface couverte) à vérifier sur la fiche produit avant achat.
À 312,29 € au lieu de 419 €, ce climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima combine réduction de prix et disponibilité rapide, deux critères devenus rares à quelques jours d'une nouvelle canicule annoncée fin juillet. Une offre à ne pas laisser filer pour qui doit s'équiper dans l'urgence avant la montée des températures.
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