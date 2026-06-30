Le Google Pixel 10 Pro est doté d’un Tensor G5. Sur le marché du haut de gamme, ce n’est clairement pas la meilleure référence puisqu’Apple et Qualcomm font mieux. Google fait un autre choix : privilégier un processeur performant en limitant la chauffe du smartphone. Un pari réussi puisque le Pixel 10 Pro ne devient pas brûlant dans la main même après une utilisation prolongée.

Cependant, la remise de Darty permet à ce Google Pixel 10 Pro de quitter le marché du haut de gamme. Pour moins de 600 euros, il devient difficile de trouver un smartphone qui cumule autant de qualités. En outre, cette chauffe contenue a des conséquences positives sur la batterie. Dans une utilisation classique, il tient facilement une journée voire plus. Si vous passez beaucoup de temps avec l’appareil photo, la fin de journée risque d’être compliquée.

Côté recharge, on grimpe à 33 W en filaire, ce qui est suffisant pour un smartphone nouvellement vendu à moins de 600 euros. À noter, la présence des aimants PixelSnap pour la charge sans fil. À noter que le chargeur n'est pas fourni.