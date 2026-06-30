Le Google Pixel 10 Pro perd 500 euros sur son prix d’origine grâce à un combo entre une remise de 30 % et une offre de remboursement de 150 euros.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 Pro ?
- Inégalable sur l'appareil photo : Boostés par l'intelligence artificielle, les capteurs photo de ce smartphone offrent un zoom numérique x30 bluffant.
- Un écran lumineux : Avec une pointe à 2 923 nits en HDR, le Google Pixel 10 Pro est efficace même en extérieur. Cela en fait donc un excellent smartphone à emmener sur les plages cet été.
- Un excellent rapport qualité-prix : Le Google Pixel 10 Pro est un smartphone haut de gamme, mais avec la remise de Darty, il s’insère sur le marché du milieu de gamme. Sans surprise, il devient l’un des meilleurs smartphones dans cette tranche tarifaire.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Google Pixel 10 Pro. La mise à jour des prix est automatique.
Parfait pour les souvenirs de vacances
Le Google Pixel 10 Pro se démarque sur deux points : l’appareil photo et l’écran. Pour le premier, le smartphone possède trois capteurs photo : un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 48 Mpx et un ultra-grand-angle. L’intelligence artificielle les booste avec un zoom numérique. Google annonce que l’IA peut offrir un zoom x100. En réalité, il faudra être moins gourmand et se contenter d’un zoom numérique entre x10 et x30 pour avoir un rendu convaincant. Au-dessus, le cliché ressemble davantage à une illustration plutôt qu’à une véritable photographie.
En ce qui concerne l’écran, la dalle OLED LTPO affiche une diagonale de 6,3 pouces. Côté luminosité, le pic est mesuré à 2 923 nits en HDR. Concrètement, le smartphone pourra être utilisé en extérieur sans problème. Par conséquent, le Google Pixel 10 Pro constitue une excellente alternative si vous cherchez un smartphone lumineux avec de bons capteurs photo pour immortaliser vos souvenirs de vacances.
Le principal défaut corrigé
Le Google Pixel 10 Pro est doté d’un Tensor G5. Sur le marché du haut de gamme, ce n’est clairement pas la meilleure référence puisqu’Apple et Qualcomm font mieux. Google fait un autre choix : privilégier un processeur performant en limitant la chauffe du smartphone. Un pari réussi puisque le Pixel 10 Pro ne devient pas brûlant dans la main même après une utilisation prolongée.
Cependant, la remise de Darty permet à ce Google Pixel 10 Pro de quitter le marché du haut de gamme. Pour moins de 600 euros, il devient difficile de trouver un smartphone qui cumule autant de qualités. En outre, cette chauffe contenue a des conséquences positives sur la batterie. Dans une utilisation classique, il tient facilement une journée voire plus. Si vous passez beaucoup de temps avec l’appareil photo, la fin de journée risque d’être compliquée.
Côté recharge, on grimpe à 33 W en filaire, ce qui est suffisant pour un smartphone nouvellement vendu à moins de 600 euros. À noter, la présence des aimants PixelSnap pour la charge sans fil. À noter que le chargeur n'est pas fourni.
✅ Les points forts
- Une partie photo excellemment bien gérée
- Un écran avec une excellente luminosité
- Les aimants Pixelsnap pour la recharge sans fil
❌ Les limites
- Une charge rapide un poil décevante
- Des fonctionnalités IA indisponibles en France
Pour boucler cette offre de Darty, il faut parler de l’offre de remboursement accompagnant ce Google Pixel 10 Pro. Vous avez jusqu’au 3 septembre pour profiter des 150 euros de remise et ainsi obtenir ce smartphone pour moins de 600 euros.
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