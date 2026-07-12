Avec un moteur annoncé à 800 W et une batterie 48V 15 Ah, l'iScooter iX4 se positionne clairement sur le segment des trottinettes électriques polyvalentes, pensées pour avaler des distances plus longues que la moyenne sans multiplier les recharges quotidiennes. Sa capacité de charge maximale de 150 kg constitue également un argument différenciant, puisqu'elle permet à un public plus large de gabarits d'envisager ce modèle sans craindre de dépasser les limites annoncées par le constructeur.

Pour ceux que cette fiche technique intéresse, Cdiscount propose actuellement cette référence à prix réduit via cette offre sur l'iScooter iX4, une piste à considérer pour qui cherche une alternative crédible aux transports en commun sur un trajet domicile travail récurrent. Ce bon plan cible avant tout un public adulte en recherche d'un compromis entre autonomie confortable et budget maîtrisé, plutôt que les usages purement occasionnels.

Le tarif public habituellement observé pour l'iScooter iX4 tourne autour de 599,99 €, un niveau de prix que confirment plusieurs enseignes généralistes en ligne. À 339,99 €, la remise appliquée par Cdiscount ramène donc ce modèle à un positionnement tarifaire cohérent avec les trottinettes d'entrée et de milieu de gamme actuellement disponibles sur le marché français.