Le Yuka Mini 2 affine la formule du premier modèle avec une orientation très claire sur la simplicité de mise en route et une autonomie améliorée, avec toujours ce système de cartographie intelligente. La version proposée ici est conçue pour les surfaces de 500 m². L’appareil mesure 52 x 41 x 28 cm pour 11 kg, ce qui est dans la moyenne de ce que propose la marque. Son principal atout, on l’a répété, c’est la simplicité d'’installation.

Pour ça, il mise sur l’absence de câble périphérique, ce qu’on retrouve sur les modèles d’entrée de gamme. Pas besoin de tirer un câble pour délimiter les zones du jardin, la cartographie se fait automatiquement avec détection des zones herbeuses et des obstacles. Si besoin, vous pouvez, via l’app, délimiter des limites virtuelles que le robot va appliquer à son propre plan. Par contre, pas de navigation RTK ou LiDAR, ici elle repose sur trois caméras avec IA et système TrueVision.