Le Mammotion Yuka Mini 2 version 500 est le modèle le plus modeste de la gamme, capable de s’occuper des jardins de 500 m², à retrouver en Soldes pour 699 euros au lieu de 899 euros.
Le Mammotion Yuka Mini 2 est un robot tondeuse qui va s’occuper de votre pelouse pour que vous n’ayez pas à le faire. C’est très pratique au quotidien mais ça l’est encore plus quand il fait des températures caniculaires comme en ce moment. Lui ne les craint pas et peut aller tondre la pelouse avec un système de mulching. C'est à dire qu’il va transformer les brins d’herbe en broyat qui vont être immédiatement rejetés par la machine pour venir alimenter la repousse. Un cercle vertueux écologique à retrouver sur Amazon avec 200 euros de réduction alors que les Soldes battent leur plein.
Pourquoi choisir Mammotion Yuka Mini 2 500 ?
- La simplicité d’installation : il se met en place rapidement et facilement. La configuration via le smartphone est ergonomique et il a en plus la fonction DropMow où il suffit de le déposer pour qu’il tonde sur une pelouse non cartographiée.
- Il est adapté aux petits jardins ce qui n’est pas le cas de tous les robots tondeuses qui voient grand. Là, pour un tarif contenu, vous avez un robot tondeuse qui remplit son office sur une surface de 500 m².
- Toutes les fonctions utiles au quotidien avec la cartographie automatique, la gestion du multi-zones et le DropMow.
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Pour un jardin très bien entretenu
Le Yuka Mini 2 affine la formule du premier modèle avec une orientation très claire sur la simplicité de mise en route et une autonomie améliorée, avec toujours ce système de cartographie intelligente. La version proposée ici est conçue pour les surfaces de 500 m². L’appareil mesure 52 x 41 x 28 cm pour 11 kg, ce qui est dans la moyenne de ce que propose la marque. Son principal atout, on l’a répété, c’est la simplicité d'’installation.
Pour ça, il mise sur l’absence de câble périphérique, ce qu’on retrouve sur les modèles d’entrée de gamme. Pas besoin de tirer un câble pour délimiter les zones du jardin, la cartographie se fait automatiquement avec détection des zones herbeuses et des obstacles. Si besoin, vous pouvez, via l’app, délimiter des limites virtuelles que le robot va appliquer à son propre plan. Par contre, pas de navigation RTK ou LiDAR, ici elle repose sur trois caméras avec IA et système TrueVision.
Une coupe réglée au millimètre
Avec le Yuka Mini 2, la coupe repose sur un disque de 190 mm avec cinq lames pivotantes et une hauteur réglable de 20 à 60 mm. Selon notre test, la tonte est propre et homogène, avec des trajectoires cohérentes et un robot à l’aise dans la plupart des situations. Il peut passer dans des passages très étroits, jusqu’à 55 cm, avec une gestion des pentes jusqu'à 45 %. Donc même si votre jardin est légèrement incliné, il peut très bien s’en occuper.
Pour ce qui est de la batterie, Mammotion a choisi un modèle de 4,5 Ah qui lui permet de s’occuper d’un terrain de 430 m² avec trois cycles de charge complets. Comme il lui faut entre deux à trois heures pour se recharger, il faut compter une bonne journée pour que votre jardin soit tondu. Toutes les informations sont affichées sur l’app compagnon où vous allez pouvoir programmer les heures de passage de l’appareil, pour un entretien personnalisé.
✅ Les points forts
- Pas de câble périphérique, pour une installation rapide
- La cartographie automatique rapide et précise
- Le mode DropMow pour tondre n’importe quelle surface
- Il peut monter des pentes jusqu’à 45 %
- Il passe facilement dans les passages étroits
❌ Les limites
- La version 55 n’a ni LiDAR, ni RTK
- Le test a relevé quelques soucis de connexion au Wi-Fi
- La hauteur de coupe maximale reste limitée à 60 mm
- L'’autonomie qui impose une tonte par cycles
Le Mammotion Yuka Mini 2 est un robot tondeuse bien pratique mais qui a ses limites. C’est le modèle entrée de gamme de la marque, pour les petits jardins, qui fait des sacrifices sur les technologies de navigation afin de proposer un prix contenu. Les caméras 3D avec IA font très bien l’affaire, mais ce n’est pas aussi précis que ce que proposent les modèles au-dessus. L’autonomie n'est pas non plus la meilleure, puisqu’il lui faut plusieurs cycles pour s’occuper du terrain de 500m² auquel il est assigné. Mis à part ça, si vous êtes conscient de ses limites et que vous avez un petit jardin, vous êtes bien équipé avec ce modèle.
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