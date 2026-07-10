En période de canicule, ouvrir ses fenêtres au mauvais moment peut transformer son appartement en four. L'application Web gratuite NADIR (et disponible aussi pour iOS) répond à la question que tout le monde se pose en ce moment : quand faut-il ouvrir, puis refermer, pour faire entrer la fraîcheur sans laisser revenir la chaleur ?

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Un verdict personnalisé sur 30 heures

Hébergée sur GitHub et accessible depuis n'importe quel navigateur, NADIR demande votre ville ou votre position, la température intérieure, l'inertie des murs, la puissance de la ventilation et l'orientation des façades. Les propriétaires d'un logement traversant peuvent même sélectionner deux expositions différentes pour affiner les calculs.

L'outil croise ces réglages avec les prévisions horaires d'Open-Meteo, puis simule le logement sur un peu plus de 24 heures. Il affiche une consigne immédiate, les heures d'ouverture et de fermeture, ainsi qu'un graphique comparant la température extérieure à celle estimée chez vous. Il peut même recommander de ne pas ouvrir si la nuit reste trop chaude.