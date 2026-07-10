Ouvrir les fenêtres de son domicile la nuit et les fermer le jour ? Pas toujours. NADIR calcule le meilleur créneau d'aération selon la météo et les caractéristiques de votre logement.
En période de canicule, ouvrir ses fenêtres au mauvais moment peut transformer son appartement en four. L'application Web gratuite NADIR (et disponible aussi pour iOS) répond à la question que tout le monde se pose en ce moment : quand faut-il ouvrir, puis refermer, pour faire entrer la fraîcheur sans laisser revenir la chaleur ?
Votre tranquillité d'esprit pendant les vacances
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
Un verdict personnalisé sur 30 heuresHébergée sur GitHub et accessible depuis n'importe quel navigateur, NADIR demande votre ville ou votre position, la température intérieure, l'inertie des murs, la puissance de la ventilation et l'orientation des façades. Les propriétaires d'un logement traversant peuvent même sélectionner deux expositions différentes pour affiner les calculs.
L'outil croise ces réglages avec les prévisions horaires d'Open-Meteo, puis simule le logement sur un peu plus de 24 heures. Il affiche une consigne immédiate, les heures d'ouverture et de fermeture, ainsi qu'un graphique comparant la température extérieure à celle estimée chez vous. Il peut même recommander de ne pas ouvrir si la nuit reste trop chaude.
Bien plus qu'un simple thermomètre
NADIR va plus loin en estimant combien de degrés peuvent être gagnés au pic de chaleur, selon l’heure d’aération, l’inertie du logement et la puissance de ventilation. L'appli peut aussi signaler un second créneau d’aération et alerter lorsque l’humidité extérieure rend l’ouverture moins intéressante. Les calculs restent dans le navigateur ; seules les coordonnées nécessaires à la météo sont envoyées à Open-Meteo.
Derrière NADIR, on trouve Solal Gendrin, un développeur villeurbannais de 28 ans qui siège également comme conseiller écologiste à la Métropole de Lyon. Ce spécialiste des services fondés sur les données ouvertes avait déjà créé Lyon Pocket, une application de suivi des transports lyonnais, ainsi que les plateformes TCL 2040 et OpenProjets. Comme ses précédentes réalisations, NADIR est proposé gratuitement, sans publicité ni inscription ni collecte de données personnelles.
Le résultat de ce genre d'outil reste certes indicatif, puisque ce dernier ignore notamment l'isolation de votre domicile ou, encore, le vent réel. Mais il a le mérite d'affiner la recommandation de l'ADEME qui conseille d'aérer lorsque l'extérieur est plus frais, puis de refermer avant le retour de la chaleur. Un indispensable à glisser dans les favoris de votre navigateur ou sur la page d'accueil de votre smartphone !