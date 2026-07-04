Un climatiseur ne fabrique pas du froid. Il déplace de la chaleur. C’est toute la subtilité de cette machine que l’on ressort ou que l'on s'arrache dès que le thermomètre s’affole. Comme un réfrigérateur, une climatisation utilise un fluide frigorigène, un compresseur, un évaporateur et un condenseur pour capter la chaleur de l’air intérieur et la rejeter à l'extérieur. Elle ne transforme pas par magie votre salon en igloo, elle évacue physiquement les calories de votre pièce. Et c’est cette opération, répétée en boucle, qui consomme de l'énergie et, donc, l’électricité.

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Une pompe à chaleur… mais en mode été

Le principe est assez simple. À l’intérieur, l’évaporateur absorbe la chaleur de la pièce. Le fluide frigorigène se réchauffe, devient gazeux, puis passe dans le compresseur. Une fois sous pression, il circule vers l’unité extérieure, où le condenseur évacue cette chaleur dans l’air dehors. Le fluide refroidit, redevient liquide, et le cycle recommence.

C’est aussi pour cela qu’une climatisation réversible peut chauffer en hiver. Elle inverse simplement son circuit : au lieu de sortir la chaleur du logement, elle va la chercher dehors pour la ramener dedans. Une clim fixe moderne est donc souvent une pompe à chaleur air-air utilisée en mode froid l’été.

Mobile, split, multisplit : toutes les clims ne jouent pas dans la même cour

Le climatiseur mobile monobloc est le plus simple à acheter et à installer. Mais c’est aussi le moins convaincant sur la durée. Il souffle de l’air frais, rejette l’air chaud par une gaine et oblige souvent à entrouvrir une fenêtre. Résultat, une partie de la chaleur revient dans la pièce. Une solution pratique pour survivre à quelques nuits étouffantes, beaucoup moins pour climatiser correctement un logement pendant tout un été.

Le split fixe est plus sérieux. Il est composé d'une unité intérieure et d'une unité extérieure, réduit le bruit dans la pièce et évacue beaucoup mieux la chaleur. Le multisplit reprend le même principe, mais permet de raccorder plusieurs unités intérieures à un seul groupe extérieur. C’est plus cher, plus contraignant à installer, mais aussi bien plus confortable.

Entre le monobloc mobile et le split mural classique, une nouvelle catégorie commence aussi à se faire une place au soleil : le split mobile, à l’image du recherché Midea PortaSplit. Le principe consiste à placer le compresseur dans un bloc extérieur, tandis que l’unité intérieure reste montée sur roulettes. Les deux parties sont reliées par une liaison souple suffisamment fine pour passer dans l’entrebâillement d’une fenêtre. L’intérêt est évident : moins de bruit dans la pièce et une chaleur mieux rejetée dehors qu’avec un climatiseur mobile classique. Mais ce n’est pas totalement magique pour autant : il faut toujours une fenêtre, un balcon ou un rebord adapté pour installer correctement l’unité extérieure.

La technologie Inverter ajoute une différence importante. Au lieu d’allumer et d’éteindre brutalement le compresseur, elle module sa vitesse. La clim travaille moins par à-coups, maintient une température plus stable, fait souvent moins de bruit et peut consommer moins qu’un modèle classique, surtout lorsqu’elle est bien dimensionnée.