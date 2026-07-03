Avec les températures qui dépassent régulièrement les 35°C, certains équipements de rafraîchissement d'air disparaissent des rayons en quelques heures. C'est le cas du Midea PortaSplit, un climatiseur mobile nouvelle génération dont les stocks se sont littéralement évaporés partout en Europe.
Face à cette demande exceptionnelle, le fabricant chinois a pris une décision inhabituelle : accélérer fortement sa production et modifier sa logistique afin de raccourcir les délais de livraison vers le marché européen. Une réponse d'urgence qui illustre à quel point les épisodes de canicule bouleversent désormais le marché de la climatisation.
Selon plusieurs distributeurs européens, les ruptures concernent désormais aussi bien les boutiques spécialisées que les grandes plateformes d'e-commerce. Certains revendeurs ou installateurs affichent déjà des listes d'attente ou repoussent les livraisons à plusieurs semaines.
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La canicule provoque une véritable pénurie
Le PortaSplit n'est pas seulement victime de son succès commercial. Il arrive aussi dans un contexte où les ventes de climatiseurs mobiles explosent partout en Europe. Selon Midea, la demande a progressé de plus de 70% sur plusieurs marchés majeurs. Résultat, les stocks prévus pour l'été ont été écoulés beaucoup plus rapidement qu'anticipé.
Pour tenter de suivre le rythme, les lignes de production fonctionnent désormais en continu et une partie des expéditions vers l'Europe ne passe plus uniquement par bateau. L'objectif est de remettre des appareils sur le marché avant la fin de l'été.
Le fabricant explique également avoir mobilisé davantage de capacités de production sur son site de Shunde, en Chine, l'un de ses principaux pôles industriels dédiés au traitement de l'air.
Pourquoi tout le monde recherche ce modèle de climatiseur
Si le PortaSplit fait autant parler de lui, ce n'est pas uniquement parce qu'il est difficile à trouver. Contrairement à un climatiseur mobile classique, il adopte une conception dite split. Le compresseur est installé à l'extérieur du logement tandis que l'unité principale reste à l'intérieur.
Cette architecture présente l'avantage d'offrir un niveau sonore bien inférieur aux climatiseurs mobiles traditionnels, une meilleure efficacité énergétique ainsi que des performances proches de celles d'un climatiseur fixe, sans avoir d'installation lourde à effectuer.
Dans les appartements où il est impossible d'installer une climatisation classique, ce compromis séduit de nombreux particuliers et leur évite des problèmes de voisinage.
Autre argument régulièrement mis en avant par les utilisateurs, l'installation ne nécessite pas de percer les murs, opération qui nécessite généralement un vote en assemblée générale de copropriété. Mais comment est-ce donc possible ? Le secret tient au conduit reliant les deux unités, suffisamment fin pour passer dans l’entrebâillement d’une fenêtre.
De quoi en faire une solution particulièrement adaptée aux logements en location, où les travaux sont limités, mais aussi aux appartements anciens, où chaque modification peut vite tourner au casse-tête. Ces avantages ont toutefois un prix, le PortaSplit débute autour de 600 euros dans sa version 8 000 BTU (pour British Thermal Unit, unité d'énergie frigorifique couramment utilisée dans les fiches techniques des fabricants de climatiseurs), tandis que le modèle 12 000 BTU le mieux équipé approche plutôt les 1 000 euros. On reste donc loin du simple ventilateur d’appoint ou de la clim mobile économique, même si l’appareil évite les travaux et l’installation d’une climatisation fixe.
Midea change sa stratégie pour accélérer les livraisons
Midea ne se contente pas d'augmenter la cadence de fabrication. Il a également décidé de revoir sa logistique afin de réduire les délais d'acheminement vers l'Europe. Une partie des futurs stocks empruntera désormais le transport ferroviaire, plus rapide que le fret maritime traditionnel.
Cette solution permettrait de gagner plusieurs semaines sur les délais de livraison, même si aucune date officielle de retour en stock n'a encore été communiquée pour la France.
Le retour en rayon pourrait être très bref
Mais même lorsque les nouveaux appareils arriveront chez les distributeurs français, rien ne garantit qu'ils resteront longtemps disponibles. Les précédents réapprovisionnements se sont écoulés en quelques jours seulement, preuve que la demande reste largement supérieure aux capacités de production actuelles.
Cette tension intervient alors que les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents en Europe. Selon le dernier avis de l'Ademe, les ventes de climatiseurs progressent désormais d'année en année, avec des pics de demande qui mettent régulièrement les chaînes logistiques sous pression lors des vagues de chaleur estivales.
Une chose semble déjà acquise : tant que les températures resteront exceptionnellement élevées, chaque nouveau réapprovisionnement risque d'être rapidement épuisé. Les consommateurs intéressés auront donc tout intérêt à activer les alertes de disponibilité des principaux revendeurs plutôt qu'à attendre un retour massif des stocks.