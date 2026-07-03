Si le PortaSplit fait autant parler de lui, ce n'est pas uniquement parce qu'il est difficile à trouver. Contrairement à un climatiseur mobile classique, il adopte une conception dite split. Le compresseur est installé à l'extérieur du logement tandis que l'unité principale reste à l'intérieur.

Cette architecture présente l'avantage d'offrir un niveau sonore bien inférieur aux climatiseurs mobiles traditionnels, une meilleure efficacité énergétique ainsi que des performances proches de celles d'un climatiseur fixe, sans avoir d'installation lourde à effectuer.

Dans les appartements où il est impossible d'installer une climatisation classique, ce compromis séduit de nombreux particuliers et leur évite des problèmes de voisinage.

Autre argument régulièrement mis en avant par les utilisateurs, l'installation ne nécessite pas de percer les murs, opération qui nécessite généralement un vote en assemblée générale de copropriété. Mais comment est-ce donc possible ? Le secret tient au conduit reliant les deux unités, suffisamment fin pour passer dans l’entrebâillement d’une fenêtre.

De quoi en faire une solution particulièrement adaptée aux logements en location, où les travaux sont limités, mais aussi aux appartements anciens, où chaque modification peut vite tourner au casse-tête. Ces avantages ont toutefois un prix, le PortaSplit débute autour de 600 euros dans sa version 8 000 BTU (pour British Thermal Unit, unité d'énergie frigorifique couramment utilisée dans les fiches techniques des fabricants de climatiseurs), tandis que le modèle 12 000 BTU le mieux équipé approche plutôt les 1 000 euros. On reste donc loin du simple ventilateur d’appoint ou de la clim mobile économique, même si l’appareil évite les travaux et l’installation d’une climatisation fixe.