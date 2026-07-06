La polémique des climatiseurs Lidl continue. Car après avoir créé la pagaille dans les magasins, ils sont aujourd'hui l'objet d'une spéculation effrénée.
Peu auraient pu imaginer que la promotion lancée le 2 juillet dernier sur les climatiseurs par Lidl, avec un appareil mobile proposé à 179 euros, aurait créé tant de remous dans le pays. Et pourtant, la mise en vente de quelque 200 000 unités dans 1 600 magasins de la marque a engendré des scènes de chaos, très commentées sur les réseaux sociaux. Et après la bagarre, ces climatiseurs servent aujourd'hui d'objet spéculatif.
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Des climatiseurs Lidl revendus jusqu'à 700 euros sur les sites d'occasion
Malgré les scènes de bataille dans certains magasins Lidl, on imagine que, durant cette période où les épisodes de canicule se multiplient, beaucoup ont regretté de ne pas pouvoir acquérir le climatiseur Lidl à bon prix. C'est sûrement avec cette idée en tête que des spéculateurs cherchent aujourd'hui à revendre ces appareils, mais beaucoup plus cher.
En effet, on a pu observer ces derniers jours de nombreuses annonces, sur les plateformes de revente comme Leboncoin ou la marketplace de Facebook, où ces climatiseurs sont vendus… Mais à un prix différent. Les annonces multiplient en effet aisément le tarif de base par deux, ou par trois. RMC Conso a même pu dégoter une annonce où ce climatiseur était affiché à près de 700 euros !
Carrefour a voulu se lancer à son tour… avant de reculer
Mais à la base, tout le monde n'avait pas prévu la spéculation. Si certains sont évidemment venus à Lidl chercher un objet à revendre, dans cette période de forte demande, d'autres ont simplement découvert qu'ils pouvaient gagner de l'argent grâce à un climatiseur acheté initialement à cause de la chaleur.
« Je n’achetais pas pour le revendre, mais quand j’ai vu que ça pouvait se revendre, j’ai voulu le faire » a ainsi expliqué un acheteur à RMC Conso. Ce dernier a publié une offre sur Leboncoin dans laquelle il revend son climatiseur à 460 euros.
À noter que cette opération spéciale a laissé des séquelles. Carrefour, qui se préparait à lancer sa propre promo, avec un climatiseur encore plus puissant, commercialisé à 249 euros, a semble-t-il reculé ces derniers jours. Un problème de stocks, ou est-ce la peur de revivre le même fiasco que Lidl ?