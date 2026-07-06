Bombing_Basta

Jveux pas être méchant, mais le mec qui achète le climatiseur bas de gamme lidl adapté à une chambre de 15m² pour 4 fois son prix, c’est juste un abrutis qui mérite d’être plumé !

Pour 600/800 balles, on a un climatiseur de marque autrement plus puissant…

Et le premier qui ose un : « C’est collector, comme les baskets » < sélection naturelle fais ton œuvre bordel !

Tiens pour faire mumuse je vais aller proposer 150 balles au premier que je vois sur leboncoin !

Tiens une annonce provenant de la source de l’article qui résume bien la situation :

https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/3228374608