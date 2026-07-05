Bombing_Basta

Pour commencer vérifiez que ce n’est pas une « promo » lidl… Ça vous évitera de payer 30€ de plus que le mois précédent et de vous prendre des gondoles sur la tronche !

Tous les 10 décibels, le bruit perçu double.

Euuu, c’est quoi le « bruit perçu » ?

On m’a appris que le bruit, la puissance sonore, double tous les 3 décibels et en même temps, plus on s’éloigne plus elle faiblit.

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