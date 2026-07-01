Il fait chaud, très chaud, parfois trop. Au point que certains logements deviennent difficilement vivables, avec des températures dépassant parfois les 30 voire 36 degrés. Pour plus de confort, on peut se tourner vers un appareil pas cher, mais efficace : le ventilateur. Mais attention, car ce fidèle allié peut finir par se retourner contre vous.
C'est la solution de facilité par excellence : le ventilateur. Une installation super facile, on en trouve des modèles entre 30 et 50 euros pour un appareil très classique, et ça consomme peu.
Les avantages sont nombreux face à un climatiseur, qui peut s'avérer encore plus bruyant et énergivore. Sans compter le coût, qui n'est clairement pas le même. Sauf qu'en cas de très fortes chaleurs, surtout quand elles durent plusieurs jours, votre ventilateur ne vous sert plus à rien. Pire encore, il pourrait se transformer en un danger invisible, en réchauffant encore plus le corps.
Votre tranquillité d'esprit pendant les vacances
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
Un effet inverse quand il fait trop chaud
Le mécanisme est assez simple à comprendre. La peau humaine, à l'ombre, a une température comprise entre 35 et 37°C. Du moment que l'air environnant reste sous cette valeur, la chaleur corporelle se dissipe naturellement.
Alors, à quoi sert le ventilateur dans l'histoire ? Il sert à faire circuler l'air autour de votre corps, qui a tendance à chauffer avec votre peau, et à le remplacer en permanence par un air plus frais.
Au passage, le souffle du ventilateur apporte également un air un peu plus sec, qui facilite l'évaporation de la transpiration. En somme, vous transpirez moins, et votre transpiration ne reste pas collée à vous.
Cependant, les ennuis arrivent quand il fait très chaud. Si la température de l'air brassé par le ventilateur est supérieure à 35° environ, le ventilateur ne dissipe plus la chaleur, il l'envoie directement vers le corps, aggravant au final la situation. N'oublions pas que le ventilateur est un appareil électrique, dont le moteur produit de la chaleur lorsqu'il fonctionne.
En France, l'Assurance Maladie recommande d'utiliser un ventilateur lorsqu'il fait moins de 32°C à l'intérieur. L'OMS indique qu'au-dessus de 40°C, les ventilateurs réchauffent le corps. En revanche, au-delà de 35°C, le ventilateur ne peut plus prévenir les troubles liés à la chaleur, selon l'organisation. Autrement dit, si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des symptômes comme la tête qui tourne ou autres, vous reposer ou contacter les secours sera plus pertinent que de faire tourner votre ventilateur.
Qui est à risque ?
Une des variables à prendre en compte, c'est l'âge. Avec le vieillissement, la transpiration arrive plus tardivement et devient moins abondante.
Le seuil à partir duquel un ventilateur réchauffe davantage qu'il ne rafraîchit est donc atteint plus tôt chez les personnes âgées. Pour tenter de compenser ce déficit, il est conseillé de mouiller ses vêtements ou de se vaporiser régulièrement le corps avec de l'eau.
Pour les plus jeunes, à part les personnes à la santé fragile, la transpiration se fait bien plus rapidement et facilement.
Le taux d'humidité reste déterminant
Le seuil de 35°C n'est toutefois pas à prendre comme une valeur absolue. En effet, l'humidité dans l'air reste un facteur important. C'est bien connu, plus l'air est humide, plus la transpiration peine à s'évaporer. Faites sécher du linge au soleil, puis dans une pièce à 60% d'humidité. Le résultat ne sera pas le même, c'est pareil pour la transpiration humaine.
Lorsque la sueur s'évapore, elle emmène avec elle de la chaleur. Le corps se refroidit ainsi. Si l'humidité extérieure est de 20%, alors un ventilateur ne vous servira pas à grand-chose. En revanche, le ventilateur a encore un peu de répit dans le cas inverse. Si la température chez vous est de moins de 38°C, et le taux d'humidité de 60% ou plus, alors le ventilateur pourra avoir l'utilité d'aider la transpiration à s'évaporer. Voilà pourquoi à La Rochelle ou sur les côtes, avec le vent marin, la température est généralement plus supportable qu'en plein centre de Paris.
En conclusion, le ventilateur apporte une sensation de fraicheur et un certain confort, jusqu'à une certaine limite. Toutefois, il ne refroidit pas une pièce. Même les ventilateurs brumisateurs qui prétendent faire chuter la température de 6°C ne sont pas des climatiseurs déguisés. Si vous souhaitez faire chuter la température, mieux vaut se diriger vers un climatiseur mobile, voire fixe, si le budget et les conditions vous le permettent.