Lorsque la sueur s'évapore, elle emmène avec elle de la chaleur. Le corps se refroidit ainsi. Si l'humidité extérieure est de 20%, alors un ventilateur ne vous servira pas à grand-chose. En revanche, le ventilateur a encore un peu de répit dans le cas inverse. Si la température chez vous est de moins de 38°C, et le taux d'humidité de 60% ou plus, alors le ventilateur pourra avoir l'utilité d'aider la transpiration à s'évaporer. Voilà pourquoi à La Rochelle ou sur les côtes, avec le vent marin, la température est généralement plus supportable qu'en plein centre de Paris.