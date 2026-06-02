Compact, connecté et vendu moins de 100 euros, le Dreo TurboCool 516S promet de rafraîchir les petites pièces sans les contraintes d’un climatiseur mobile. Après plusieurs jours d’utilisation, ce ventilateur brumisateur de table se montre convaincant, à condition de bien comprendre ce qu’il peut vraiment faire.
C’est la canicule, votre bureau ressemble à une serre et le ventilateur classique ne fait plus grand-chose d’autre que déplacer de l’air chaud. Le Dreo TurboCool 516S arrive précisément dans cet entre-deux assez encombré, entre le ventilateur basique, vite limité lorsque les températures grimpent, et le climatiseur mobile, souvent plus cher, plus bruyant, plus lourd et contraignant à installer.
Ici, pas de gaine à faire passer par la fenêtre ni de bloc massif à déplacer d’une pièce à l’autre. Dreo mise sur un petit ventilateur de table avec brumisation ultrafine, application mobile et compatibilité Alexa/Google Assistant. Sur le papier, la proposition est séduisante. À l’usage, elle l’est souvent aussi. À condition, toutefois, de ne pas attendre d’un appareil de ce format les performances d'une vraie climatisation.
Le déballage et la mise en route
Premier bon point, le Dreo TurboCool 516S ne demande quasiment aucun effort à l’installation. On le sort du carton, on le pose, on remplit le réservoir, on branche, et il est prêt à fonctionner. Pas d’assemblage fastidieux, pas de tige à visser, pas de notice à relire plusieurs fois avant de comprendre comment clipser une pièce. Pour un appareil pensé pour les petits espaces et les usages du quotidien, cette simplicité compte. En revanche, signalons que notre version de test a tendance à perdre ses patins quand nous le soulevons pour le déplacer d'une pièce à l'autre. À surveiller.
Le déballage et la mise en route se font en 2-2. Il ne faut juste pas oublier de décoller le film de protection de l’écran de contrôle. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Son format compact est d’ailleurs l’un de ses meilleurs arguments. Le 516S trouve facilement sa place sur une table de cuisine, un bureau, un meuble bas dans un studio ou dans une petite salle à manger. Le réservoir de 1,3 litre se retire sans difficulté et se remplit proprement. Cela peut sembler anecdotique, mais sur un ventilateur brumisateur, c’est essentiel. Si le remplissage devient pénible, l’appareil finit vite par rester en mode ventilation simple.
Le réservoir d’eau a une capacité de 1,3 litre et s’extrait facilement du ventilateur. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’appairage se fait lui aussi sans accroc. Et c'est là que le 516S commence à surprendre. On pouvait craindre une application gadget, limitée à quelques commandes basiques comme on en voit encore trop souvent sur les petits appareils connectés. Ce n'est pas le cas. L'application Dreo est claire, complète et réellement utile. Elle ne se contente pas de remplacer la télécommande, elle devient le vrai centre de contrôle de l'appareil.L'utilisation au quotidienAu quotidien, le Dreo TurboCool 516S étonne dans le bon sens du terme. Il ventile efficacement à courte distance, diffuse une brume très fine et ne transforme pas la table en pataugeoire. Durant notre prise en main, nous n'avons pas relevé de trace d'humidité gênante au pied de l'appareil, ce qui reste pourtant l'un des pièges classiques de ce type de produit
Basique et dotée d’un design quelconque, la petite télécommande rend service lorsque le smartphone n’est pas à portée de main, mais l’application reste nettement plus confortable. Elle permet de régler précisément la ventilation, la brumisation et l’oscillation, mais aussi de programmer des routines, de planifier un démarrage automatique ou de prévoir une extinction. C’est pratique pour éviter de retrouver un logement surchauffé en fin de journée, ou pour ne pas laisser tourner l’appareil inutilement pendant la nuit.
Le TurboCool 516S entasse les fonctions tout en s’affichant à moins de 100 €. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le TurboCool 516S se montre aussi plutôt discret. Mesuré à 3 mètres, il reste contenu sur les premiers niveaux, avec 36,5 dB au niveau 2, 39 dB au niveau 3 et 42,3 dB au niveau 4. Au niveau 6 (vitesse maximale), le bruit grimpe à 50 dB. Cela s’entend nettement, mais reste acceptable pour un appareil utilisé ponctuellement lors des pics de chaleur. Pour travailler, cuisiner ou regarder une série, les niveaux intermédiaires seront les plus agréables.
Le TurboCool 516S vu de profil. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Côté consommation, le bilan reste raisonnable, mais mérite d’être nuancé. En veille/éteint, le Dreo TurboCool 516S descend à 0,8 watts. En ventilation seule, il consomme 8,2W au niveau 3, 10W au niveau 4 et 15,1W au niveau 6. Avec la brumisation, les chiffres montent logiquement, avec 23W au niveau 3, 24,6W au niveau 4 et 32,2W au niveau 6. La brume fait donc plus que doubler la consommation électrique.
Ce n’est pas problématique à l’échelle d’un usage ponctuel, mais c’est un élément à garder en tête si l’appareil tourne plusieurs heures par jour. L’extinction de l’éclairage led permettra d’économiser un peu plus d'un watt (le moteur qui commande la rotation consomme un peu plus de 3W).
L’appli Dreo est parfaitement réussie, une belle surprise ! Certaines grandes marques européennes d’électroménager pourraient en prendre de la graine. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Tout n’est pas parfait côté logiciel. L’absence de température cible étonne, surtout sur un produit capable de précisément viser un taux d’humidité. Le système d’oscillation pourrait aussi aller plus loin. Il se limite à un balayage horizontal, alors qu’un réglage vertical aurait permis d’adapter plus finement le flux d’air selon la position de l’appareil. Mais à 100 euros, il ne faut pas être trop exigeant…
Le Dreo TurboCool 516S est un très bon ventilateur brumisateur de table, mais ce n'est pas un climatiseur miniature. La nuance est importante. La promesse d'un refroidissement pouvant atteindre 3°C relève davantage de l'argument marketing que d'un gain facilement perceptible dans une pièce déjà chaude. En revanche, la sensation de fraîcheur à proximité est bien réelle, immédiate et agréable, sans excès d'humidité.
Son vrai talent se situe ailleurs. Le TurboCool 516S séduit par son format compact, sa simplicité d'utilisation, son application étonnamment complète et sa capacité à rendre plus supportables les moments les plus lourds de la journée. Pour un bureau, une cuisine, une petite salle à manger ou un studio, il a clairement du sens. Les amateurs d'objets connectés y trouveront même un petit plaisir coupable, tant les réglages et les automatisations donnent envie de l'ajuster à ses habitudes.
- Vraiment compact
- Appairage super simple
- Appli réussie
- Réservoir facile à extraire et remplir
- Pas de traces d'humidité
- Rapport qualité/prix
- Pas de température cible pour programmer l'arrêt
- Brumisateur qui double la conso électrique
- Les patins qui se font la malle
Fiche technique Dreo TurboCool 516S
Résumé
|Modèle
|Ventilateur de table
|Nombre de vitesse
|6
|Puissance
|48W
|Vitesse de rotation
|8m/s
|Oscillant
|Oui
|Alimentation
|Secteur
Caractéristique
|Modèle
|Ventilateur de table
|Débit d'air max
|870m³/h
|Nombre de vitesse
|6
|Puissance
|48W
|Vitesse de rotation
|8m/s
|Niveau sonore
|51dB
|Portable
|Oui
|Brumisateur
|Oui
|Turbo boost
|Oui
|Oscillant
|Oui
|Contrôle à distance
|Oui
|Minuteur
|Oui
|Affichage LED
|Oui
|Alimentation
|Secteur
Dimension
|Diamètre
|15cm
|Longueur
|20.1cm
|Largeur
|21.9cm
|Hauteur
|40cm
|Poids
|2.3kg