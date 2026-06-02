Ici, pas de gaine à faire passer par la fenêtre ni de bloc massif à déplacer d’une pièce à l’autre. Dreo mise sur un petit ventilateur de table avec brumisation ultrafine, application mobile et compatibilité Alexa/Google Assistant. Sur le papier, la proposition est séduisante. À l’usage, elle l’est souvent aussi. À condition, toutefois, de ne pas attendre d’un appareil de ce format les performances d'une vraie climatisation.

Le déballage et la mise en route

Premier bon point, le Dreo TurboCool 516S ne demande quasiment aucun effort à l’installation. On le sort du carton, on le pose, on remplit le réservoir, on branche, et il est prêt à fonctionner. Pas d’assemblage fastidieux, pas de tige à visser, pas de notice à relire plusieurs fois avant de comprendre comment clipser une pièce. Pour un appareil pensé pour les petits espaces et les usages du quotidien, cette simplicité compte. En revanche, signalons que notre version de test a tendance à perdre ses patins quand nous le soulevons pour le déplacer d'une pièce à l'autre. À surveiller.