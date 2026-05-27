Avec son format colonne, sa brume ultrafine et son application très complète, le Dreo TurboCool 765S promet une alternative plus légère à la climatisation mobile. À l’usage, ce ventilateur-brumisateur convainc par sa puissance et son confort immédiat, mais il ne faut pas lui demander de faire chuter la température comme un vrai climatiseur.
Pas envie d’installer une climatisation pour survivre à l’été, mais besoin d’un souffle vraiment frais, puissant et pilotable depuis le canapé ? Avec son TurboCool 765S, Dreo promet de rafraîchir efficacement une pièce grâce à un ventilateur colonne associé à une brume fine, sans transformer le salon en pataugeoire.
Lancé à 220 euros sur le marché français, l'appareil se place dans une catégorie intermédiaire. Plus ambitieux qu'un ventilateur classique, moins contraignant qu'un climatiseur mobile, il mise sur un format vertical, un réservoir de 6 litres, une ventilation sur 12 niveaux, une oscillation à 90° et une connectivité assez poussée. Sur le papier, la proposition est solide. Après une première prise en main, elle l'est aussi dans les faits, même si certaines promesses méritent d'être relativisées.Le déballage et la mise en routeLe Dreo TurboCool 765S donne d'emblée une impression sérieuse. L'appareil est bien posé sur son pied, avec une base suffisamment lestée pour rassurer. C'est important pour un ventilateur colonne appelé à osciller, à brumiser et à fonctionner plusieurs heures d'affilée, parfois au milieu d'une pièce de vie
Attention à la taille et au poids du colis si vous vous faites livré. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le montage ne présente pas de difficulté particulière. Il faut simplement prévoir un tournevis cruciforme, détail à garder en tête avant de tout sortir du carton. Une fois cette étape passée, l’assemblage se fait rapidement, sans manipulation compliquée ni impression de bricolage.
Avant la mise en route, il faudra fixer la colonne sur son pied. Tournevis cruciforme obligatoire. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Attention au dos lors de l’assemblage, le bébé fait tout de même 8 kg à vide ! Le réservoir amovible de 6 litres se remplit facilement, même si son poids une fois plein invite à le manipuler avec un minimum d’attention. Une fois le plein effectué, le TurboCool se révèle très stable, car bien lesté par le bas. Vous ne le déplacerez plus aussi aisément, à moins de retirer le réservoir et de faire plusieurs voyages entre deux pièces.
Attention à bien retirer le carton du réservoir qui sert à caler le flotteur de la pompe du brumisateur pendant le transport. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La partie connectée constitue l’une des bonnes surprises du produit. L’appairage se déroule sans friction et l’application Dreo se montre nettement plus complète que ce que l’on trouve souvent sur ce type d’appareil. Elle permet de piloter la ventilation, la brumisation, l’oscillation, les scénarios, la programmation, le suivi de la température et de l’humidité ou, encore, le verrouillage enfant.
Le fameux flotteur du réservoir devra lui aussi être déballé avant la mise en route. Attention au poids du réservoir une fois celui-ci rempli (6 litres). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le 765S est également compatible avec Google Assistant et Alexa, ce qui renforce son positionnement d'appareil de confort domestique vraiment connecté, et pas simplement d'objet pilotable à distance.L'utilisation au quotidienÀ l'usage, le TurboCool 765S convainc d'abord par sa puissance. Le flux d'air est ample, franc, et donne rapidement une vraie sensation de brassage dans la pièce. On n'est pas face à un petit brumisateur décoratif et asmatique posé dans un coin de la chambre ou du salon, mais bien à un ventilateur colonne haut de gamme qui a du coffre. La brumisation apporte un supplément de fraîcheur agréable avec une vapeur fine, bien diffusée, qui améliore nettement le confort à proximité
Niveau ergonomie et design, c’est du solide. Une télécommande est fournie si vous n’avez pas votre smartphone sous la main pour régler le TurboCool 765S. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La brume est aussi fine parce que le Dreo TurboCool 765S utilise deux atomiseurs ultrasoniques de 25 mm fonctionnant à 1,7 MHz, qui fragmentent l’eau en microgouttelettes annoncées à 17 microns. Le flux d’air et la brume passent ensuite par deux canaux séparés, ce qui évite les grosses gouttes dans le conduit et favorise une évaporation rapide à la sortie.
Dreo met en avant un refroidissement pouvant atteindre 6°C. Dans les faits, cette promesse doit être prise avec prudence. Oui, l’air ressenti paraît plus frais, surtout lorsque la brumisation accompagne une vitesse de ventilation élevée. Non, le 765S ne remplace pas une climatisation. Il améliore le confort thermique, mais ne modifie pas durablement la température d’une pièce comme le ferait un climatiseur.
La brume est si fine qu’elle ne fait pas de flaques au sol comme certains brumisateurs bas de gamme, mais attention aux taches de calcaire sur l’appareil. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Bon point, aucune flaque d’eau n’a été constatée au pied de l’appareil pendant notre prise en main. C’est loin d’être anodin pour un ventilateur-brumisateur. En revanche, après plusieurs heures d’utilisation, des traces d'eau et quelques auréoles de calcaire peuvent apparaître sur les plastiques. Rien de rédhibitoire, mais il faudra garder une chiffonnette à portée de main pour conserver un aspect parfaitement propre.
Le bilan sonore est plus nuancé. À 5 mètres, nous avons mesuré environ 32 dB à la vitesse 1 et jusqu’à 50 dB à la vitesse 12 (maximum). À mi-régime, le niveau reste acceptable, avec 41 dB à la vitesse 6 et 47 dB à la vitesse 9. Les 20 dB mis en avant par la marque paraissent en revanche très optimistes dans un environnement domestique réel.
L’appli Dreo brille par son ergonomie et la clarté de ses réglages pour piloter le ventilateur-brumisateur. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Autre point à noter, le moteur du brumisateur devient perceptible lorsque la ventilation tourne à faible régime. Les utilisateurs les plus sensibles au bruit pourront l’entendre, surtout en dessous de la vitesse médiane de l’appareil (6/12).
La consommation électrique mérite elle aussi d’être regardée de près. En veille, le TurboCool consomme 1,2 watt. Sans brumisation, l'appareil reste raisonnable, autour de 14 watts à la vitesse 4, et même un peu moins si l’on désactive la LED et l’oscillation. Dès que la brume entre en action, la facture énergétique grimpe. Nous avons relevé environ 40 à 45 watts sur des vitesses intermédiaires avec la brumisation activée à 2/4, 56W à la vitesse 9 avec le même de brumisation, et plus de 70W à pleine puissance (jusqu’à 90W avec la ventilation à 12/12 et la brumisation à 4/4). Cela reste très inférieur à un climatiseur mobile, mais la fraîcheur supplémentaire n’est pas gratuite pour autant.
Au quotidien, les automatismes apportent un vrai confort. Pouvoir lancer l’appareil avant de rentrer chez soi, programmer son extinction pendant la nuit ou viser un taux d’humidité précis donne un intérêt concret à l’application. Dommage, en revanche, de ne pas pouvoir définir une température cible. Le mode sommeil laisse aussi une impression mitigée. Il éteint surtout les lumières, là où l’on aurait aimé une gestion plus progressive du souffle, du bruit et de la brumisation.
Le Dreo TurboCool 765S est un ventilateur-brumisateur colonne efficace, puissant, simple à installer et particulièrement réussi sur sa partie connectée. Sa ventilation généreuse, sa brume fine et son application très complète en font une option intéressante pour ceux qui cherchent une solution plus légère, moins bruyante et moins contraignante qu'une climatisation d'appoint.
Il ne faut toutefois pas se tromper de promesse. Le 765S ne fera pas chuter la température d'une pièce comme une vraie clim. Le bruit du brumisateur à bas régime, les traces laissées par la vapeur sur les plastiques, l'absence de température cible et certaines annonces marketing un peu ambitieuses rappellent qu'il s'agit d'un ventilateur-brumisateur, non pas d'un climatiseur déguisé.
- Pied bien lesté, produit stable
- Simplicité d'assemblage
- Appairage super simple
- Appli vraiment top
- Puissance de ventilation
- Finesse de la brume
- Bruit brumisateur à faible régime de ventilation
- Pas d'extinction auto à température cible
- Mode sommeil éteint juste la lumière
- Poids du réservoir d'eau une fois rempli
- Taches/auréoles sur les plastiques dues à la brumisation
Fiche technique Dreo TurboCool 765S
Résumé
|Modèle
|Colonne
|Nombre de vitesse
|12
|Puissance
|96W
|Vitesse de rotation
|10 m/s
|Oscillant
|Oui
|Alimentation
|Secteur
Caractéristique
|Modèle
|Colonne
|Débit d'air max
|3007 m³/h
|Nombre de vitesse
|12
|Puissance
|96W
|Vitesse de rotation
|10 m/s
|Niveau sonore
|51dB
|Portable
|Non
|Brumisateur
|Oui
|Turbo boost
|Oui
|Oscillant
|Oui
|Contrôle à distance
|Oui
|Minuteur
|Oui
|Affichage LED
|Oui
|Alimentation
|Secteur
Dimension
|Diamètre
|28cm
|Hauteur
|110.5cm
|Poids
|8kg