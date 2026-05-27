La brume est aussi fine parce que le Dreo TurboCool 765S utilise deux atomiseurs ultrasoniques de 25 mm fonctionnant à 1,7 MHz, qui fragmentent l’eau en microgouttelettes annoncées à 17 microns. Le flux d’air et la brume passent ensuite par deux canaux séparés, ce qui évite les grosses gouttes dans le conduit et favorise une évaporation rapide à la sortie.

Dreo met en avant un refroidissement pouvant atteindre 6°C. Dans les faits, cette promesse doit être prise avec prudence. Oui, l’air ressenti paraît plus frais, surtout lorsque la brumisation accompagne une vitesse de ventilation élevée. Non, le 765S ne remplace pas une climatisation. Il améliore le confort thermique, mais ne modifie pas durablement la température d’une pièce comme le ferait un climatiseur.