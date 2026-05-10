C’est un premier point regrettable. À vouloir intégrer toujours plus de fonctionnalités, Ecovacs a sacrifié la compacité qui faisait le charme des versions précédentes. 12,2 kilos à bout de bras entre chaque pièce, le Winbot W3 Omni n’est pas un appareil qu’on déplace à la légère. À vide. Car une fois les réservoirs remplis, on approche facilement les 13 kilos. Difficile dans ces conditions de le recommander à une personne âgée ou à mobilité réduite, qui ne pourra tout simplement pas l’utiliser seule. C’est un critère d’achat à ne pas négliger.