Laver ses vitres à la main, tout le monde s’accorde à dire que c’est une corvée. Alors quand Ecovacs propose de confier cette tâche à un robot, l’idée séduit d’emblée. Avec le Winbot W3 Omni, le constructeur ne se contente pas d’une simple mise à jour : il repense entièrement sa copie, avec une station bien plus ambitieuse que les générations précédentes. Mais à force de vouloir tout faire, Ecovacs n’est-il pas en train de trop en faire ?
- Design et finitions soignés
- Performances de nettoyage convaincantes
- Entretien automatisé de la lingette intégré à la station
- Application intuitive et écran LCD pratique
- Autonomie d'environ 3 heures, suffisante pour de grandes surfaces
- Ne lave pas les angles
- Lourd et pas évident à transporter
- Brosses qui usent prématurément les lingettes
Ecovacs n’est pas une marque débutante dans le domaine des robots laveurs de vitres. Le constructeur a déjà présenté plusieurs versions auparavant, mais le Winbot W3 Omni propose tout autre chose. Exit, la petite station compacte qui permettait d’y loger le robot. Ici, place à une station plus massive, plus lourde, solidement équipée.
Mais à vouloir proposer de très nombreuses fonctionnalités, Ecovacs n’est-il pas en train de trop en faire ? La station permet de laver le chiffon de nettoyage en profondeur, sans passer par l’étape lave-linge. Le fabricant passe d’un modèle assez classique, à un appareil avec deux bacs à eau, un écran LCD couleur, des fonctions jamais vues chez la concurrence, mais tout cela est-ce vraiment utile ? Nous l’avons testé pendant 1 mois, voici notre verdict.
Un design massif qui pèse sur la balance
Si les versions précédentes, dont le Ecovacs Winbot W2S Omni précédemment testé, pouvaient rentrer dans leur station, le Winbot W3 Omni ne le peut pas. La station est certes massive, mais les fonctionnalités sont nettement plus nombreuses, alors le robot se loge sur l’arrière de cette dernière.
C’est un premier point regrettable. À vouloir intégrer toujours plus de fonctionnalités, Ecovacs a sacrifié la compacité qui faisait le charme des versions précédentes. 12,2 kilos à bout de bras entre chaque pièce, le Winbot W3 Omni n’est pas un appareil qu’on déplace à la légère. À vide. Car une fois les réservoirs remplis, on approche facilement les 13 kilos. Difficile dans ces conditions de le recommander à une personne âgée ou à mobilité réduite, qui ne pourra tout simplement pas l’utiliser seule. C’est un critère d’achat à ne pas négliger.
Le design, par rapport au W2 Omni, bien plus compact, change radicalement ici. La face avant adopte un look de lave-linge, et pour cause, c’est la partie qui permet de laver la microfibre de nettoyage des vitres. Quatre brosses qui englobent la totalité de la zone font le travail dès que l’utilisateur le souhaite.
Sur la partie supérieure, se trouvent deux bacs à eau, propre et sale. Comme sur les aspirateurs robots, ces bacs servent justement pour le lavage de la lingette, afin d’apporter de l’eau, qui est par la suite récupérée.
Avec ceci, une multitude de boutons, accompagnés par un écran couleur LCD. Ecovacs n’en met pas sur les stations de ses aspirateurs robots, mais bien sur le laveur de vitres Winbot W3 Omni. Cet écran n’est pas tactile, il est contrôlable à l’aide des boutons placés sur la partie droite.
Comment ranger le Winbot W3 Omni ? Habitués aux anciennes générations, nous avons cherché à le loger dans la station, mais non On voit très rapidement que ça ne loge pas. L’appareil se fixe au dos, grâce à un petit crochet à déplier. C’est moins pratique que sur les anciennes générations, mais fonctionnalités XXL obligent, la place manque pour le loger à l’intérieur.
On note également la présence d’une ventouse sous la station, laquelle permet de maintenir le tout bien positionné. Avec pas moins de 10 kilos sur la balance pour ladite station, il n’y avait pas vraiment de doutes.
Une application pratique mais pas indispensable
L’application Ecovacs vient en complément de l’écran présent sur l’appareil. Ce dernier permet de configurer la langue d’utilisation, et pourrait, si l’utilisateur le souhaitait, suffire. Malgré tout, l'application permet d’afficher un peu plus de détails.
L’application est simple d’usage. Elle propose des fonctionnalités sur le robot, ainsi que sur la station, avec divers paramètres de nettoyage, tant pour les vitres, que pour la lingette, une fois les vitres propres.
Comme à l’accoutumée en revanche, il est possible que l’utilisateur se doive de faire une mise à jour, nous en avons eu une à effectuer dès le démarrage.
Nettoyage : bien mais pas parfait
L’utilisation de ce robot est quasiment identique à ses ancêtres. La différence, c’est qu’ici, on peut sélectionner directement via la station, les performances de nettoyage souhaitées. Nettoyage rapide, approfondi ou des bords seulement, les choix sont là. Une fois ceci fait, il faut positionner l’appareil, en appuyant sur le bouton de démarrage présent sur ce dernier. Ce qui permet de lancer l’aspiration, qui va le coller à la vitre comme une ventouse.
Les performances sont satisfaisantes, sans être parfaites. Premier bémol, et il est structurel : la forme de l’appareil l’empêche de nettoyer les angles. En effet, les angles ne pourront jamais être parfaitement nettoyés. Il faudra en permanence passer un coup de chiffon pour récupérer la poussière incrustée dans les coins, malgré la promesse « tout automatique » vantée par Ecovacs.
Avec les roulettes, permettant la délimitation de la zone à laver, qui prennent pas mal de place aux angles, un passage manuel avec une microfibre sur vos vitres sera indispensable.
Ensuite, pour ce qui est des performances brutes, c’est globalement très bien. Quelques taches résistantes résistent au premier passage, mais la grande majorité des traces, de pluie notamment, disparaissent sans effort. En mode « nettoyage approfondi », le Winbot W3 Omni réalise deux passages en largeur, ainsi qu’un passage en hauteur, afin de ne laisser aucune trace de solution de nettoyage.
Note importante concernant la solution de nettoyage : vous pouvez mettre celle fournie, ou bien du produit à vitre vendu en grande surface. Il est recommandé d’éviter l’eau du robinet, afin de ne pas boucher les buses avec le calcaire, à la longue.
Un entretien complet
L’entretien est simplifié par rapport aux versions précédentes. Et paradoxalement, il semble plus complexe sur le papier. Pour entretenir cet appareil, nul besoin d'aller mettre la lingette au lave-linge : ce dernier est intégré à la station.
Il suffit de retirer l’accessoire sur lequel se fixe le chiffon, via les quatre crochets prévus à cet effet, pour le placer dans l’espace lavage de la station, dont le capot s’ouvre via un bouton sur cette dernière.
Une fois correctement positionné dans son emplacement – impossible de se tromper –, il faut fermer le capot, et choisir le cycle de nettoyage souhaité. Le bac à eau propre doit être rempli, naturellement.
Le cycle de nettoyage dure environ une minute. Les quatre brosses tournent en chœur et éliminent efficacement les saletés accumulées sur la lingette. En pratique, ne plus avoir à passer la lingette au lave-linge change vraiment la donne au quotidien.
Si le nettoyage est très performant, les brosses sont toutefois un peu dures selon nous. Le souci étant qu’elles ont tendance à dégrader les fibres de polyester des lingettes assez rapidement. Après quelques semaines d’utilisation, elles montrent déjà des signes de fatigue. Un consommable à prévoir dans le budget.
Ecovacs Winbot W3 Omni : l’avis de Clubic
Le Winbot W3 Omni est-il démesuré par rapport au réel besoin d'un utilisateur ? Ecovacs aurait-il voulu trop en faire ? Non, les performances sont globalement satisfaisantes, bien qu'imparfaites. Les fonctionnalités sont en nombre, le fabricant a très nettement amélioré son laveur de vitres pour en faire une véritable station multifonctions. Exit le simple robot qui lave une fenêtre et qu'on range, avant d'aller passer sa lingette au lave-linge. Ici, le Winbot W3 Omni s'occupe lui-même du nettoyage de son consommable.
Tout dépend de l'usage que vous en aurez. Si le besoin est de nettoyer des fenêtres de 60 centimètres, comme vous le faisiez avant au chiffon manuel, une génération moins avancée fera l'affaire. Si maintenant, l'objectif est de laver de grandes baies vitrées, qui courent sur plusieurs mètres, alors c'est un choix intéressant.
La possibilité de changer de lingette entre deux vitres, ou bien d'en laver une pour la réinstaller après est idéale. À 649 euros, le Winbot W3 Omni s'adresse maintenant à un public averti, prêt à investir pour se débarrasser définitivement de cette corvée.
- Design et finitions soignés
- Performances de nettoyage convaincantes
- Entretien automatisé de la lingette intégré à la station
- Application intuitive et écran LCD pratique
- Autonomie d'environ 3 heures, suffisante pour de grandes surfaces
- Ne lave pas les angles
- Lourd et pas évident à transporter
- Brosses qui usent prématurément les lingettes
Fiche technique Ecovacs Winbot W3 OMNI
Résumé
|Surface de nettoyage
|50m²
|Vitesse
|16 cm/s
|Niveau sonore
|65dB
|Type d'alimentation
|Batterie, Secteur
|Autonomie
|130mn
Caractéristiques
|Puissance
|120 W
|Capacité du réservoir d’eau
|0.085l
|Surface de nettoyage
|50m²
|Vitesse
|16 cm/s
|Niveau sonore
|65dB
|Connecté
|Oui
|Avec station mobile
|Oui
|Retour automatique point de départ
|Oui
|Compatibilité
|iOS, Android
|Epaisseur vitre
|3mm
|Longueur cordon de sécurité
|1m
Alimentation
|Type d'alimentation
|Batterie, Secteur
|Autonomie
|130mn
|Type de batterie
|Lithium 9000 mAh
|Temps de charge
|3h
Caractéristiques physiques
|Longueur
|270mm
|Largeur
|270mm
|Epaisseur
|76mm
|Poids
|2.1kg