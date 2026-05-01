Prendre des notes en réunion, c’est un peu comme essayer de remplir une baignoire avec une cuillère : on en perd toujours plus qu’on en garde. La promesse de Plaud, depuis le tout premier Note, c’est justement de supprimer cette corvée et de laisser une IA s’en occuper pendant qu’on se concentre sur la conversation. Sauf qu’entre la promesse marketing et la réalité du quotidien, il y avait encore une marge. Le NotePin avait déjà comblé une bonne partie du fossé l’an dernier ; reste à voir si ce Note Pro, vendu plus cher et présenté comme la version « pro », justifie vraiment son prix.