Nous les avons attendues plus de 6 années, les nouvelles enceintes connectées de la série Home de Denon sont enfin disponibles. Porte d’entrée de cette gamme, la Home 200 est un modèle compact mais premium. Portée par l’écosystème HEOS, elle dispose de quelques spécificités et, surtout, du savoir-faire Denon.
Sur le papier, cette enceinte connectée ne prend pas trop de risques, mais cultive les forces de la marque Denon/Marantz en s’appuyant sur une architecture stéréo : 1 large woofer de 102 mm, 2 tweeters de 25 mm, le tout propulsé par 3 amplificateurs classe D. Le constructeur applique également une connectivité avancée qui, outre la prise en charge des protocoles modernes, se matérialise par des appairages stéréo (avec une seconde Home 200), ainsi que par son intégration dans les récents systèmes home-cinéma de la marque, tout en prenant en charge le Dolby Atmos Music.
- Son détaillé et sans accident.
- Excellente reproduction des médiums.
- Appairage stéréo, home-cinéma, et compatibilité Atmos.
- Bonne qualité de fabrication.
- Excellente captation des microphones.
- Manque d'extension dans le bas du spectre.
- Peu de réglages avancés.
- Pas d'interface audio via l'USB-C
- Design trop classique.
À l’écoute : de l’énergie, des détails, mais pas un monstre de technicité
Avec sa configuration deux voies stéréo, la Denon Home 200 travaille sur des bases solides, plus ambitieuses que celles de l’ancienne Home 150 (seulement mono, avec un woofer plus petit). Le son est globalement maîtrisé, et présente un beau sens du détail, ainsi qu’une certaine richesse dans le registre médiums. De fait, le son est suffisamment énergique mais jamais exubérant, ce qui plaira aux amateurs de simplicité.
Néanmoins, nous aurions aimé un peu plus d’ambition dans les extrêmes. Ni le woofer ni les tweeters ne sont exceptionnels dans leur gamme de fréquences respectives, d’où des graves percutantes mais pas d’une grande profondeur, et des aigus relativement simples. Des produits de taille équivalente, comme une Bose Home Speaker, ou encore la Sonos Era 100, ont par exemple un peu plus de coffre, un peu plus de rondeur dans leur signature.
La Sonos Era 100, malgré son manque de linéarité, est également un peu plus efficace au-delà des 8 kHz, ce qui se traduit par une meilleure sensation d’ouverture. À l’inverse, la Denon Home 200 a un côté plus cohérent, notamment dans sa scène sonore, loin d’être démesurée mais assez précise. De fait, la Sonos est un peu plus polyvalente, plus impressionnante sur les genres énergiques, mais la Denon se comporte mieux sur les genres calmes, classique en tête.
Nous nous en doutions, l’effet stéréo est présent mais très étriqué, et la virtualisation Atmos du son (compatibilité Dolby Atmos Music) n’est pas loin d’être anecdotique. Oui, un léger petit plus apparaît selon les pistes, donnant l’impression de mieux projeter le son vers l’avant, mais pas plus. Il y a fort à parier que ses grandes sœurs, disposant de transducteurs pointés vers le plafond, soient plus convaincantes sur cet exercice.
Construction : pas luxueuse mais premium
Plutôt commune en matière de design, car ne se différenciant pas assez d’une Sonos stylistiquement, la Denon Home 200 n’en est pas moins réussie. Grâce à sa forme tubulaire très passe-partout, ses dimensions pour le moins raisonnables (140 × 140 × 216 mm pour 2,2 kg) et ses coloris très simples (gris anthracite/noir, et blanc/gris), l’appareil peut se faire une place dans n’importe quelle pièce de vie sans phagocyter l’espace. Sa diode d’état, placée dans la base, constitue une belle illustration de ce côté discret mais pas effacé.
Plus Bose/B&O que Sonos, ce modèle déjà assez premium s’appuie non seulement sur un assemblage très sérieux, mais surtout sur des matériaux de bonne qualité, comme l’aluminium anodisé utilisé pour la base. Celle-ci s’accompagne d’un châssis en polymère dense, intégralement ceinturé par un tissu synthétique faisant assez bien illusion. Enfin, la face supérieure est conçue dans un plastique proche du silicone, donnant un toucher assez agréable aux commandes.
Cette petite enceinte est également rendue très stable par son centre de gravité bas, et par la présence d’un cercle en silicone placé sous la base. Néanmoins, son caractère uniquement sédentaire, sur secteur, implique fatalement une absence de résistance aux éléments.
Expérience utilisateur : connectivité et clarté, mais peu de réglages avancés
Plutôt polyvalente, la Denon Home 200 n’abandonne pas totalement le principe filaire. Ainsi avons-nous le droit à une entrée analogique jack 3,5 mm, et à une prise USB-C, discrètement placées aux côtés de l’embase secteur. Cette liaison numérique fait toutefois l’impasse sur la fonction DAC, la Home 200 ne peut donc pas s’associer à un ordinateur ou un smartphone. L’USB-C permet de lire les fichiers de stockage externes, ou de servir d’interface Ethernet via un câble RJ45 vers USB-C, malheureusement pas fourni par Denon.
Bien sûr, l’argument premier du modèle reste sa connectivité, en l’occurrence, rendue possible par sa puce Wifi. Si l’enceinte n’est pas la plus complète du marché sur ce point, elle prend en charge la majorité des protocoles actuels : Airplay 2, UPnP/DLNA, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, Qobuz. Via l’application HEOS, la plupart des services de streaming sont accessibles (Deezer, Amazon Music, etc.), sachant que la Denon Home 200 peut décoder des fichiers jusqu’en 24 bits/192 kHz. Une puce Bluetooth est également de la partie, mais celle-ci ne propose que le minimum, n’étant ni compatible LE Audio ni ne prenant en compte des codecs hi-res.
Centre de contrôle de l’écosystème éponyme, l’application HEOS est évidemment indispensable pour appairer le produit, et pour gérer les éventuelles associations multiroom, stéréo (avec une deuxième enceinte), ou Home-Cinéma (associée avec la barre de son Home Sound Bar 550). Dans le cadre de notre test, avec une seule enceinte, HEOS est une application qui se révèle certes intuitive, mais pas aussi riche que nous pourrions le souhaiter. La personnalisation sonore est ainsi un peu légère. Il n’y a ainsi pas de véritable égaliseur, ou de mode vraiment avancé.
Denon ne passe toutefois pas à côté des fondamentaux : augmentation/diminution des basses et des médiums, ajustement du son en fonction du placement de l’enceinte (plus ou moins près des murs). On peut également noter l’intégration du mode "Pure", sorte de mode pour puristes qui désactive tous les traitements audio.
Enfin, la Home 200 dispose d’un quatuor de microphones placés sur l’interface de contrôle. Ceux-ci permettent d’utiliser Siri, seul assistant compatible. Rien à dire sur cette captation, parfaitement fonctionnelle, même lorsque la pièce est un peu bruyante. Denon a eu la bonne idée d’ajouter un commutateur à l’arrière du produit, afin de désactiver physiquement lesdits microphones.
Ni trop minimaliste ni trop complexe, l’interface intégrée assure la navigation (bouton multifonction), le réglage du volume, et l’appel à l’assistant vocal. À l’instar de l’ancienne série Home, la Home 200 contient également trois boutons de sélection rapide. Ceux-ci permettent notamment de configurer une entrée précise, un réglage des basses/aigus, ou de basculer sur le mode Pure. Ce produit n’ayant pas une déferlante de réglages intégrés, cette interface est suffisante. Néanmoins, un ajustement en direct des basses et des aigus, ou un basculement plus classique entre les entrées, seraient des solutions pertinentes.
Denon Home 200 : L’avis de clubic
Si l’on ne peut pas encore dire que Denon se hausse à la hauteur d’un Sonos avec sa Home 200, la marque modernise plutôt efficacement son modèle d’entrée de gamme, sans prendre de réels risques.
La forme manque un peu d’identité malgré une bonne qualité de construction, la connectivité est assez riche sans être parfaite (absence de Google Cast), l’expérience utilisateur est moderne mais pas d’un haut degré de personnalisation, et le son est maîtrisé mais il n’éclipse pas la concurrence.
La Denon Home 200 est donc un produit solide, mais à qui il manque un argument massue, un élément permettant de se distinguer des autres.
- Son détaillé et sans accident.
- Excellente reproduction des médiums.
- Appairage stéréo, home-cinéma, et compatibilité Atmos.
- Bonne qualité de fabrication.
- Excellente captation des microphones.
- Manque d'extension dans le bas du spectre.
- Peu de réglages avancés.
- Pas d'interface audio via l'USB-C
- Design trop classique.
Fiche technique Denon Home 200
Résumé
|Type d'enceinte
|Stéréo compacte
|Assistant vocal
|Siri
|Haut-parleurs
|Tweeters 2x 25 mm Grave/médium 1x 102 mm
|Bluetooth
|Oui
Caratéristique technique
|Type d'enceinte
|Stéréo compacte
|Assistant vocal
|Siri
|Norme Wifi
|6
|Format audio supporté
|DSD, FLAC, WAV, AAC, MP3
|Haut-parleurs
|Tweeters 2x 25 mm Grave/médium 1x 102 mm
|Dolby Atmos
|Oui
|Mode stéréo
|Oui
|Multiroom
|Oui
|Chromecast
|Non
|AirPlay
|Oui
|DLNA
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Application dédiée
|Oui
|Avec écran
|Non
|Entrée audio
|Jack 3,5mm
|Connecteur additionnel
|USB-C
|Alimentation
|Secteur
Caractéristique physique
|Largeur
|140mm
|Profondeur
|140mm
|Hauteur
|216mm
|Poids
|2.2kg