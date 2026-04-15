Sur le papier, cette enceinte connectée ne prend pas trop de risques, mais cultive les forces de la marque Denon/Marantz en s’appuyant sur une architecture stéréo : 1 large woofer de 102 mm, 2 tweeters de 25 mm, le tout propulsé par 3 amplificateurs classe D. Le constructeur applique également une connectivité avancée qui, outre la prise en charge des protocoles modernes, se matérialise par des appairages stéréo (avec une seconde Home 200), ainsi que par son intégration dans les récents systèmes home-cinéma de la marque, tout en prenant en charge le Dolby Atmos Music.