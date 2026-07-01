Les chiffres qui seront annoncés sont les chiffres globaux, incluant la consommation de toute l'installation électrique de la maison. Ils comprennent donc la climatisation, mais également la box internet, le réfrigérateur, l'alimentation du PC, de l'écran et du chauffe-eau. Ils sont toutefois on ne peut plus clairs. J'ai utilisé les applications suivantes : Hello Watt et celle de mon fournisseur d'énergie : Ekwateur, afin de récupérer les chiffres de consommation et de coût.

Ni Hello Watt, ni Ekwateur n'ont participé à la rédaction de cet article.