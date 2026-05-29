Avant de parler abonnement, il faut rappeler ce qui distingue la pompe à chaleur des autres systèmes de chauffage. Un radiateur électrique classique crée de la chaleur à partir d'électricité, ce qui est déjà efficace, mais limité. La pompe à chaleur, elle, ne crée rien, car elle capte les calories naturellement présentes dans l'air extérieur ou dans le sol, et les transfère à l'intérieur de votre logement. En clair, elle déplace de la chaleur plutôt que d'en produire, ce qui lui permet de consommer bien moins d'énergie pour un résultat équivalent, et de faire une vraie différence sur la facture.