Électrifier le pays devrait l'aider à être moins dépendant aux hydrocarbures. Et pour soutenir ce processus, EDF met de l'argent sur la table.
Quand on est un pays dépourvu d'hydrocarbures comme la France, tout en bénéficiant d'un immense parc de centrales nucléaires, l'électrification a tendance à être considérée comme une pente naturelle - surtout quand l'Europe regarde elle déjà vers la fusion nucléaire. Et pour que le plus de personnes participent à ce projet, EDF débloque des fonds supplémentaires qui devraient bénéficier autant aux entreprises qu'aux ménages.
Un plan d'aide de 240 millions d'euros lancé par EDF
EDF veut soutenir l'électrification du transport routier et de l'économie. Et ça va passer par une grande enveloppe de 240 millions d'euros débloquée par l'énergéticien. Le tiers de cette aide, 80 millions d'euros, va être fléché vers le secteur du transport routier. 30 millions d'euros sont ouverts pour soutenir la conversion des poids lourds diesel à l'électrique, quand 50 millions d'euros vont financer l'installation de 180 bornes de recharge pour poids lourds dans les trois prochaines années.
Le second tiers va être lui être utilisé pour soutenir l'installation de nouveaux sites consommateurs d'électricité. 80 millions d'euros vont ainsi être dégagés pour les terrains clés en main raccordés au réseau électrique.
80 millions d'euros seront alloués aux pompes à chaleur
Enfin, il faut noter que les 80 derniers millions d'euros pourraient vous concerner plus directement. EDF veut en effet que ce dernier tiers soit orienté vers les ménages afin de leur permettre de se doter de pompes à chaleur - un dispositif utilisant l'électricité et qui capte la chaleur de l'environnement pour chauffer une pièce d'un logement.
EDF va ainsi allouer une prime de 1000 euros, qui sera distribuée à 80 000 foyers affichant des revenus modestes. L'aide est intéressante, puisqu'elle peut s'ajouer aux diverses aides publiques qui sont déjà accessibles.