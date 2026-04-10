EDF veut soutenir l'électrification du transport routier et de l'économie. Et ça va passer par une grande enveloppe de 240 millions d'euros débloquée par l'énergéticien. Le tiers de cette aide, 80 millions d'euros, va être fléché vers le secteur du transport routier. 30 millions d'euros sont ouverts pour soutenir la conversion des poids lourds diesel à l'électrique, quand 50 millions d'euros vont financer l'installation de 180 bornes de recharge pour poids lourds dans les trois prochaines années.

Le second tiers va être lui être utilisé pour soutenir l'installation de nouveaux sites consommateurs d'électricité. 80 millions d'euros vont ainsi être dégagés pour les terrains clés en main raccordés au réseau électrique.