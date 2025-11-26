MattS32

Si ce sont les même plafonds de revenus qu’en 2025, ce bonus peut être obtenu par exemple pour un couple avec 3 enfants et un revenu net imposable de 72 400€ par an (et encore, s’il n’ont aucune déduction particulière sur leur revenu imposable).

À ce niveau de revenu, acheter un véhicule à 28500€ (le minimum pour bénéficier de 7700€, en supposant que le plafond de 27% du prix est toujours d’actualité et que le bonus supplémentaire pour la batterie fabriquée en Europe est inclus dans ce plafond) est tout a fait possible, surtout si par exemple ils n’ont plus de loyer/emprunt pour leur logement.