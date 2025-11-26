Le bonus écologique, dédié à l'achat de véhicules électriques, sera maintenu et même renforcé en 2026, avec une aide pouvant grimper jusqu'à 5 700 euros. Une bonne nouvelle pour les Français.
Voilà un nouveau coup de boost bienvenu pour l'électrique. Ce mercredi 26 novembre, Roland Lescure a tranché en annonçant que le bonus écologique ne disparaîtra pas en 2026, bien au contraire. Le ministre de l'Économie, et avec lui le gouvernement, a confirmé une hausse des aides, puisque certains ménages pourront toucher jusqu'à 7 700 euros. Voilà qui devrait séduire les Français encore hésitants à franchir le pas de la voiture électrique.
Le bonus écologique 2026 atteint 5 700 euros pour les ménages précaires
La nouvelle grille tarifaire du bonus écologique est connue. Les ménages précaires toucheront 5 700 euros d'aide, les foyers modestes 4 700 euros, et les autres ménages 3 500 euros. Des montants nettement supérieurs à ceux pratiqués actuellement, qui oscillent entre 3 100 et 4 200 euros selon les situations. Un bond significatif, qui devrait peser dans la balance au moment de l'achat.
Et ce n'est pas tout. Un bonus complémentaire vient s'ajouter pour les véhicules vertueux, d'un montant allant de 1 200 à 2 000 euros supplémentaires si votre future électrique embarque une batterie fabriquée en Europe. L'addition peut donc grimper jusqu'à 7 700 euros pour les plus modestes, de quoi sérieusement alléger la facture. Le gouvernement espère que son geste encouragera les constructeurs à s'approvisionner localement et à soutenir les usines de batteries qui fleurissent sur le continent.
Rappelons que depuis juillet 2025, ce ne sont plus les contribuables qui financent le bonus, mais les fournisseurs d'énergie via un système de certificats. Les montants varient selon le prix de ces certificats et les accords passés entre constructeurs automobiles et énergéticiens. Un mécanisme un brin complexe, mais qui permet aujourd'hui d'offrir des primes plus généreuses.
La part de marché des véhicules électriques explose en France
Roland Lescure l'a lui-même dit dans les médias, le véhicule électrique le plus en France est une Renault 5 fabriquée dans l'Hexagone, à Douai. Le message est clair, oui, la stratégie gouvernementale fait son œuvre. Favoriser la production locale tout en rendant l'électrique accessible, c'est exactement ce que cette citadine assemblée dans les Hauts-de-France démontre.
Bien sûr, quelques conditions s'appliquent. Pour toucher le bonus, votre future voiture doit être neuve, 100% électrique, afficher un bon score environnemental, peser moins de 2 400 kg et coûter moins de 47 000 euros hors options. Notez aussi que ce dispositif et le leasing social, qui a du mal à convaincre, ne se cumulent pas. Rassurez-vous, les démarches restent simples. C'est votre concessionnaire qui s'occupe généralement de tout et déduit directement l'aide du prix affiché.
La percée est en tout cas spectaculaire. Les voitures électriques représentent désormais 24% des ventes totales en octobre 2025, soit près de 8 points de plus que la moyenne 2024 (16,8%). Un décollage qui valide la pertinence des aides mises en place. Et si les primes attirent les acheteurs, l'électrique les convainc ensuite par ses atouts pratiques, à savoir les coûts de recharge maîtrisés à domicile, l'entretien simplifié, et l'efficacité énergétique bien supérieure au thermique.