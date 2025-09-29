Attention toutefois au piège, car le leasing social exclut désormais toute autre subvention, notamment le bonus écologique. Il est donc impossible de cumuler les aides. La règle vise à optimiser les deniers publics et à concentrer l'effort sur ceux qui en ont vraiment besoin. Les loyers restent plafonnés à 199,99 euros, et chaque loueur doit proposer au moins un modèle sous la barre des 140 euros. On le répète, les candidats ont tout intérêt à se lever tôt demain.