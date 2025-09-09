Quant à la sortie du contrat de location, cela relève de l'exploit, même avec de bonnes raisons ! Les pénalités atteignent en effet souvent la moitié des loyers restants, même pour des motifs légitimes. Françoise continue notamment de recevoir des avis de recouvrement, même après le décès de son père de 88 ans, alors qu'il avait signé une LOA six mois avant. Cette rigidité contractuelle serait à la limite d'être abusive d'un point de vue juridique, selon les experts juridiques consultés.