MattS32

Froz1x: Froz1x: Non, pour les marques européennes. La quasi-totalité de ces voitures est fabriquée en Chine, ou en passe de l’être…

Il s’agirait un peu de lire avant de commenter hein : « pour les véhicules assemblés en Europe, avec une batterie européenne ».

Donc non, justement, c’est une question de lieu de fabrication, pas de marque.

Un véhicule de marque européenne fabriqué en Chine n’est pas éligible.

À l’inverse, un véhicule de marque non européenne fabriqué en UE, y compris sa batterie, serait éligible.

Et au passage, non, il n’y a pas la « quasi totalité » des véhicules de marques européennes qui sont fabriqués en Chine, au contraire, c’est plutôt une minorité…