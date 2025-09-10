Dès le 1er octobre 2025, les Français pourront bénéficier d'une prime supplémentaire de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique européen. Une aide qui s'ajoute donc au bonus écologique déjà existant.
Le gouvernement français a officialisé mardi son « coup de pouce véhicules particuliers électriques », pour à la fois soutenir l'industrie automobile européenne et convaincre les consommateurs de se tourner vers des modèles fabriqués selon les normes du Vieux continent. Dès le 1er octobre 2025, une prime complémentaire de 1 000 euros viendra s'ajouter aux aides existantes pour les véhicules assemblés en Europe, avec une batterie européenne. De quoi porter le bonus total à 5 200 maximum, pour certains ménages.
Une prime supplémentaire qui change la donne pour les acheteurs
À partir du mercredi 1er octobre donc, l'État français mettra 1 000 euros de plus sur la table pour tout achat d'un véhicule électrique dit « vertueux ». Attention, il ne s'agira pas, vous l'avez compris, de n'importe lequel. Seuls les modèles assemblés en Europe avec une batterie européenne pourront prétendre à cette manne supplémentaire.
Concrètement, cette prime vient gonfler l'enveloppe déjà existante de la fameuse « prime coup de pouce », qui remplace le bonus écologique. Les ménages modestes pourront ainsi toucher jusqu'à 5 200 euros (4 200 € + prime complémentaire de 1 000 €), tandis que les autres ménages monteront à 4 100 euros (3 100 € + 1 000 € de prime complémentaire). De quoi faire sérieusement pencher la balance au moment du choix.
L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, publiera prochainement la liste des véhicules éligibles, mais on peut déjà parier que les Tesla Model 3 chinoises ne figureront pas au palmarès. En revanche, les Renault Mégane E-Tech, Peugeot e-208 et autres BMW iX3 assemblés sur le Vieux Continent ont de beaux jours devant eux.
La préférence européenne assumée par la France
Cette mesure, qui est une bonne nouvelle évidemment, a une visée politique symbolique, puisque l'idée du gouvernement est de relocaliser la chaîne de valeur automobile en Europe. L'exécutif ne s'en cache pas et évoque ouvertement la recommandation de Mario Draghi sur la « préférence européenne ». Une façon élégante de dire qu'on préfère soutenir nos usines plutôt que celles de Shanghai.
Cette prime arrive en tout cas à point nommé pour les nombreuses gigafactories de batteries qui fleurissent actuellement en France et en Europe. Ces usines ultramodernes ont besoin de débouchés pour monter en cadence, et cette incitation devrait convaincre les constructeurs de s'approvisionner localement.
Pour bénéficier du coup de pouce véhicules particuliers électriques, en vigueur depuis le 1er juillet, vous pouvez passer votre concessionnaire, qui avance alors directement la somme, ou alors faire la demande vous-même sur le site primealaconversion.gouv.fr dans les six mois suivant l'achat. Une démarche qui devrait séduire les quelque 150 000 Français qui achètent un véhicule électrique chaque année.