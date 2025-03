LedragonNantais

Et sinon à part l’Europe et le Canada, est ce que les USA, la totalité de l’Amérique du Sud, de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Inde et de la Chine, ils ont un malus écologique sur les voitures neuve? Ah on me dit dans l’oreillette que non, seul nous les bons pigeons croucrou y avons droit. voilà voilà. Comme d’hab le reste du monde s’en cogne, et nous on paye.