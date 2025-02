Ce n'est pas tout, car en 2027, le dispositif atteindra son niveau le plus strict : le seuil de déclenchement descendra à 103g/km de CO 2 , et le malus pourra grimper jusqu'à 90 000 euros pour les véhicules dépassant 190g/km d'émissions. On ne peut plus vraiment douter de la volonté du gouvernement de décourager l'achat des véhicules les plus polluants.