On rappellera que l'écotaxe, qui combine la taxe sur les émissions de CO 2 et la puissance administrative ainsi que la taxe au poids, reste un outil central de la politique environnementale française. Elle continuera de s'appliquer aux véhicules particuliers, aux transports de voyageurs et aux pick-up de plus de cinq places, avec une attention particulière portée aux modifications techniques ultérieures.