Aurélien de Meaux, président de Charge France et cofondateur d'Electra, mène la charge. « Notre coalition veut faire entendre un son de cloche différent, sortir de l'émotion et du lobbying, et prendre à partie l'opinion », explique-t-il. L'association conteste directement les arguments de l'ACEA qui estime que « la part de marché des véhicules électriques à batterie reste encore loin de son niveau requis ».

Les chiffres de Charge France racontent une autre histoire. Les ventes de véhicules 100% électriques ont progressé de 24% au premier semestre 2025 en Europe comparé à 2024. « Les prix des véhicules baissent, leur autonomie augmente et le maillage des bornes est massif », défend Aurélien de Meaux. Il juge « désastreux de renoncer à la filière électrique aujourd'hui, car on n'en est qu'au début ».

L'association critique particulièrement l'hybride rechargeable que plébiscitent les constructeurs. Cette technologie affiche théoriquement de faibles émissions CO2 grâce au cycle WLTP. Mais dans la réalité, les propriétaires sollicitent principalement le moteur thermique. « Les hybrides rechargeables ne sont pas une bonne solution pour le climat, la souveraineté de l'Europe et le pouvoir d'achat », tranche Guillaume Vernier du BCG. L'étude montre que les PHEV présentent le coût total de possession le plus défavorable, handicapés par leur double motorisation lourde.

Charge France appelle la Commission européenne à maintenir le cap 2035. L'association demande des aides « équitables » comme la poursuite des allègements fiscaux pour les flottes électriques d'entreprises. Elle veut supprimer l'amortissement fiscal sur les véhicules thermiques et hybrides, comme en Belgique.

Chez nous, le gouvernement relance une nouvelle période de leasing social en fin d'année. Plusieurs citadines sont déjà commercialisées autour de 25 000 euros, comme la nouvelle Renault 5, la Citroën ë-C3 ou la T03 de Leapmotor. Renault prépare même une version « Five » juste au-dessus de 20 000 euros après déduction du bonus.