La Commission européenne a officialisé, ce 19 mars 2026, le programme Euratom 2026-2027 et ses 330 millions d'euros dédiés à la recherche nucléaire. L'argent se divise entre deux grandes familles. Il y a, d'un côté, la fusion, cette technologie qui imite le soleil pour produire de l'électricité propre, et de l'autre, la fission, qui alimente déjà nos centrales aujourd'hui. L'objectif à long terme est historique pour l'Europe. Il s'agit d'être les premiers au monde à brancher une centrale à fusion sur le réseau, et pour y arriver, le Vieux continent mise sur une alliance entre laboratoires, industriels et start-up.