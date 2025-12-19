Le CERN projette de construire le plus grand collisionneur de particules au monde, le FCC, sur le territoire de la France et de la Suisse. Le collisionneur est l'instrument emblématique de la physique des particules. Comme l'explique le rapport d'information du parlement, « son principe consiste à communiquer à des faisceaux de particules chargées (protons ou électrons) des énergies très élevées, donc des vitesses proches de la celle de la lumière. Ceci est obtenu grâce à des champs électromagnétiques qui guident et accélèrent les faisceaux, ou paquets successifs de plusieurs millions de particules chacun, dans un tunnel » qui reste donc à construire.