Une coalition de milliardaires et fondations philanthropiques, parmi lesquels Xavier Niel, fondateur de Free, promet 860 millions d'euros au CERN, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Avec pour objectif de financer le successeur géant du célèbre accélérateur de particules actuel.
C'est du jamais-vu dans l'histoire de la recherche fondamentale européenne. Le CERN a annoncé, jeudi 18 décembre, avoir sécurisé 860 millions d'euros de financement privé pour son prochain collisionneur géant (un accélérateur de particules), soit plus d'un milliard de dollars. Parmi les donateurs, on retrouve l'entrepreneur français Xavier Niel, l'ex-patron de Google Eric Schmidt, la Breakthrough Prize Foundation et John Elkann, le patron du constructeur Ferrari. Ensemble, ils promettent une somme colossale pour construire le Future Circular Collider, qui succédera au Large Hadron Collider dans les années 2040.
Xavier Niel et Eric Schmidt au chevet de la physique fondamentale
Le CERN projette de construire le plus grand collisionneur de particules au monde, le FCC, sur le territoire de la France et de la Suisse. Le collisionneur est l'instrument emblématique de la physique des particules. Comme l'explique le rapport d'information du parlement, « son principe consiste à communiquer à des faisceaux de particules chargées (protons ou électrons) des énergies très élevées, donc des vitesses proches de la celle de la lumière. Ceci est obtenu grâce à des champs électromagnétiques qui guident et accélèrent les faisceaux, ou paquets successifs de plusieurs millions de particules chacun, dans un tunnel » qui reste donc à construire.
Le chiffres à retenir, ce sont les 860 millions d'euros engagés par un consortium privé. Aux côtés du fondateur de Free Xavier Niel ; on retrouve Eric Schmidt et son épouse Wendy, qui interviennent avec leur fonds dédié à l'innovation stratégique ; la Breakthrough Prize Foundation pilotée par Pete Worden, ainsi que l'homme d'affaires John Elkann. Une alliance assez insolite, vous en conviendrez. Pour Xavier Niel et Eric Schmidt, nous ne sommes en revanche qu'à moitié étonnés, les deux ayant lancé, ensemble, le laboratoire d'IA Kyutai,
Car c'est une première absolue pour l'organisation européenne. Depuis sa création, le CERN n'avait jamais bénéficié d'un financement privé de cette ampleur pour l'un de ses projets phares. Traditionnellement, ce sont les États membres qui ouvrent leur portefeuille. Mais le coût s'annonce tellement élevé que l'apport philanthropique devient crucial pour transformer cette ambition en réalité.
Les donateurs semblent en tout cas enthousiastes. Eric Schmidt y voit bien plus qu'un simple outil scientifique, par exemple. D'après lui, les technologies développées pourraient irriguer la médecine, l'informatique ou les énergies propres. Pete Worden, président de la Fondation Breakthrough Prize et ancien membre de l'US Air Force, parle carrément de l'instrument le plus puissant jamais conçu pour sonder les mystères fondamentaux de notre existence. La science, oui, mais avec des retombées concrètes.
Un anneau de 91 kilomètres pour explorer l'univers
Le Future Circular Collider (FCC) porte bien son nom. Cet anneau géant de 91 kilomètres sera près de quatre fois plus grand que l'actuel Large Hadron Collider. Sa mise en service prévue au milieu des années 2040. Il aura pour objectif d'explorer en profondeur le boson de Higgs et tenter de découvrir de nouvelles particules ou forces physiques encore inconnues, au-delà de ce qu'on sait aujourd'hui.
Le projet a déjà reçu le feu vert des physiciens. Il figure comme priorité numéro un dans la feuille de route européenne de la physique des particules, qui sera officiellement adoptée en mai 2026. Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, salue ces donateurs dont le soutien financier est « essentiel » pour transformer cette ambition scientifique en réalité concrète.
La décision finale de construction tombera vers 2028. En attendant, le projet est hautement considéré par Bruxelles, qui l'a classé parmi ses onze grands projets « Moonshot » pour la période 2028-2034. Ces initiatives d'envergure exceptionnelle bénéficient d'un soutien financier européen prioritaire. Un signal encourageant pour ce mastodonte qui doit révéler les secrets les plus profonds de la matière.