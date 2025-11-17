Éclairion est une jeune entreprise nationale qui s'est spécialisée dans les supercalculateurs, et qui porte avec elle les espoirs de placer la France dans le peloton de tête de l'intelligence artificielle. Et ça passera par un investissement massif de 2,5 milliards d'euros dans l'hexagone, annoncé durant le sommet Choose France, et dont France Inter se fait l'écho.

La première partie de cette enveloppe, de 500 millions d'euros, va venir financer des projets déjà existants. Le data center de Bruyères-le-Châtel (Essonne) va ainsi pouvoir atteindre les 100 mégawatts. L'autre data center, lui en construction, à Bessé-sur-Braye (Sarthe), va aussi bénéficier de cette partie de l'enveloppe.