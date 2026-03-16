Maintenir un plasma, c'est un peu comme garder une flamme allumée dans une tempête. Le plasma est ingérable par nature : chauffé à des millions de degrés, il cherche en permanence à s'échapper ou à se disperser. Pour le dompter et le maintenir durant 1 337 secondes, WEST s'appuie sur des bobines supraconductrices qui créent un puissant champ magnétique faisant office de « cage invisible », des composants refroidis en continu pour encaisser les rayonnements, et une injection de 2 MW de puissance pour entretenir la chaleur du plasma sans interruption.