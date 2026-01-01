Alors que les fondations s’élèvent sur les trois sites, les chefs de chantier ajustent quotidiennement la répartition des équipes. Les livraisons de composants suivent un séquencement précis, et les ouvriers déplacent les éléments là où ils seront assemblés sans attendre. Les ajustements de plans se font sur le terrain pour faciliter le passage des grues et des engins, et certains modules sont assemblés dès leur arrivée. À mesure que les structures prennent forme, les gestes répétés deviennent automatiques, et les équipes avancent plus vite que sur les projets passés, comme Flamanville, dont on a bien longtemps attendu la mise en service sur le réseau, ou Hinkley Point C.

Les fournisseurs synchronisent leurs livraisons avec le rythme des travaux et les installations temporaires continuent d’être partagées pour ne pas interrompre la production. Les séquences établies permettent d’enchaîner les mises en place et les installations dans un flux continu. EDF anticipe que les premiers EPR2 pourraient produire de l’électricité dès 2038 et que cette organisation stricte aidera à stabiliser la production sur la durée. L’État prévoit un audit au premier trimestre 2026 pour vérifier la cohérence des devis et du calendrier, tandis que les équipes répètent les gestes et ajustent les flux de matériaux pour maîtriser le chantier et les coûts.

Le calendrier publié par EDF montre que la première tranche à Penly devrait durer 90 mois, contre 96 mois initialement prévus, avec l’objectif à long terme d’atteindre 70 mois sur les tranches suivantes. Les chiffres communiqués par l’entreprise indiquent que le deuxième réacteur sur chaque site coûtera environ 15 % de moins que le premier et que les économies cumulées pourraient atteindre près de 30 % entre la première et la dernière unité.

Chaque consommateur et usager espère une répercution de ces économies sur le montant de sa facture. Rien n'est moins sûr.