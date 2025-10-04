Les 57 réacteurs du parc historique français, y compris le tout récent Flamanville 3, ont été passés au crible par la CRE. La Commission a scruté chaque poste de dépense, de la maintenance au combustible, en passant par le démantèlement futur et la gestion des déchets. Elle arrive à un coût de production de 60,3 euros par mégawattheure pour la période 2026-2028. Ce montant reste quasi-identique à celui de 2023, fixé à 60,7 euros, malgré l'inflation qui a frappé entre-temps.